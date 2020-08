Le géant chinois Xiaomi a récemment présenté le Micro torréfaction intelligente Mijia, les micro-ondes de dernière génération même équipé d’un assistant vocal. L’électroménager intelligent est dans l’ADN des produits Mijia, il n’y a pas grand-chose à faire.

Ces dernières années, nous avons vu la présentation de produits pour la maison souvent et volontiers connectés via Wi-Fi ou en tout cas avec des fonctions intelligentes. Découvrons les détails ensemble.

Xiaomi présente Mijia Smart Micro Roast, le micro-ondes avec assistant vocal

Le nouveau Xiaomi Mijia Smart Micro Roast est la mise à jour du four à micro-ondes Mijia il y a un an, en restant plus ou moins de la même taille mais en supposant un facteur de forme plus carré, mais aussi un poids léger de seulement 14,5 kg, avec une capacité de 23 litres. Quant à la puissance maximale, elle est portée à 800 W (1000W en mode gril) et le nouveau mode de chauffage ultra-rapide vous permettront de vraiment cuire les aliments en quelques secondes. De plus, les caractéristiques classiques telles que la cuisson à la vapeur ou le grillage susmentionné ne manquent pas.

Mais le vrai cœur de ce micro-ondes Xiaomi Mijia sont certainement les fonctions intelligentes. En fait, ce sera suffisant connectez-le via Wi-Fi pour pouvoir le gérer non seulement via l’application dédiée sur le smartphone mais aussi via l’assistant vocal XiaoAI. De plus, il intègre 15 recettes différentes et nous pouvons en importer 25 autres en version intelligente toujours à partir de l’application. Cela nous permettra de cuire des aliments que nous ne pensions pas possibles au micro-ondes.

Le micro-ondes Xiaomi Mijia Smart Micro Roast arrive en Chine sur JD.com au prix de 549 yuans, soit environ 67 € au taux de change. Et compte tenu des prix standard des micro-ondes officiellement vendus ici, même une importation ultérieure pourrait être plus qu’abordable pour les spécifications dont elle dispose.