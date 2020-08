The Old Guard de Netflix est en tête de liste pour juillet en ce qui concerne les films les plus regardés du mois sur les principaux services de streaming.

La liste provient de données fournies par le service de moteur de recherche en continu Reelgood.

La plupart des principaux streamers sont représentés dans la liste ci-dessous, y compris Hulu, Disney + et Apple TV +

Lorsque l’acteur italien Luca Marinelli a appris qu’il avait obtenu le rôle de «Nicky» dans le nouveau film original de Netflix The Old Guard, il m’a expliqué dans les jours qui ont précédé le début du drame de super-héros dirigé par Charlize Theron sur le streamer, il a couru directement vers un magasin voisin à Londres et a acheté la bande dessinée sur laquelle le film est basé. Son personnage dans le film est un mercenaire immortel qui se bat avec le groupe de super-héros dirigé par «Andy» de Theron. L’une des choses que j’ai retenues de notre brève conversation sur son rôle et sur le film lui-même, c’est comment Marinelli m’a renvoyé la question quand je lui ai demandé ce qu’il pensait du genre d’entrejambe, de la teinte de la pelouse. les critiques des piliers d’Hollywood comme Martin Scorsese qui pensent que les films de super-héros ne sont pas de «vrais» films. Qu’ils ne méritent pas d’être mentionnés dans le même souffle que des classiques comme, par exemple, The Godfather. « Eh bien pourquoi pas? » M’a demandé Marinelli. Pourquoi ne le sont-ils pas? Ils peuvent raconter tout autant une histoire fascinante, a-t-il poursuivi – et c’est en fait ce qui l’a attiré vers ce rôle. «Je suis tombé amoureux des personnages et de l’histoire», cette dernière comprenant l’histoire de Nicky selon laquelle il était assez vieux pour avoir combattu dans les croisades, où il a rencontré et tué son grand amour «Joe».

En parlant d’histoire fascinante, le public a été très obligé de regarder et d’apprécier The Old Guard depuis sa sortie – sur Rotten Tomatoes, par exemple, le film a obtenu un score très respectable de 81% compilé à partir de 236 critiques de critiques, et il a également actuellement un score d’audience de 71%, issu de plus de 2 600 notes d’audience par des membres du public. La vieille garde, selon un autre calcul, a également obtenu une autre distinction lors de sa sortie, en tête de la liste des films les plus regardés pour le mois de juillet.

Les longs métrages originaux à gros budget faisaient déjà de plus en plus leurs débuts sur des streamers comme Netflix, donnant au public une raison de renoncer à votre cinéma local, si vous le vouliez. Maintenant, bien sûr, peu importe que vous vouliez voir ces films sur grand écran ou non – la pandémie de coronavirus n’a pas seulement fermé les portes de centaines de théâtres aux États-Unis et dans le monde. Il est également impossible de dire quand ils s’ouvriront à nouveau, si jamais.

Au bas de cet article, vous trouverez les dernières données partagées régulièrement avec . par le service de moteur de recherche en continu Reelgood. Nous le publions sous diverses formes, y compris des regards hebdomadaires sur les séries et les films en streaming les plus regardés, ainsi que sur une base mensuelle. Ce qui m’a frappé à propos de ces nouveaux résultats, ci-dessous (les films les plus regardés sur les principaux services de streaming en juillet), c’est à quel point … substantiel, je suppose que c’est comme je le dirais, ces titres sont, pour la plupart. J’aurais été heureux de me rendre à mon multiplex local et de m’installer dans l’une des chaises douillettes avec du pop-corn pour presque tous ces titres, et ce que je pense que cette liste montre, c’est le degré auquel toutes les banderoles montent dans l’assiette pour offrez au public non seulement des séries télévisées amusantes, mais aussi des divertissements originaux de qualité théâtrale qui peuvent être appréciés à la maison.

Le film n ° 2 du mois, Greyhound de Tom Hanks, en est un autre exemple. Sony Pictures a brouillé son plan de sortie en salles et l’a envoyé à la place sur Apple TV +, où il s’agit actuellement de l’une des meilleures choses sur le service de streaming de type Netflix du fabricant d’iPhone pour le moment.

Malheureusement pour les exploitants de salles de cinéma, cette tendance à proposer des services de streaming avec un meilleur tarif de qualité ne fera qu’augmenter plus la pandémie se prolongera – et peut-être même, pendant un certain temps, après qu’elle soit terminée. Il ne fait aucun doute que le public ne se précipitera pas immédiatement pour emballer à nouveau des lieux publics comme des théâtres, du moins pas au début et pas au même degré qu’auparavant.

«Si le gouvernement américain avait pris cela au sérieux lorsque la fermeture a commencé et élaboré un plan d’action complet, nous serions tous assis dans nos théâtres préférés en ce moment, à regarder les superproductions hollywoodiennes dans leur habitat normal», Jeff Bock, senior analyste des relations avec les exposants, a déclaré à CNBC. «Maintenant, en raison du manque de leadership, les théâtres à travers l’Amérique sont au bord de la faillite sans véritable sauveur cinématographique en vue.»

En attendant, le public en streaming se retrouve avec une tonne de tarifs premium à consommer dans tous les principaux services. Pour le mois de juillet, voici les meilleurs films, selon Reelgood:

