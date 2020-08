Le Galaxy Z Flip 5G, la version améliorée du smartphone pliable que Samsung a présenté plus tôt cette année, sera disponible en Espagne à partir du jeudi 27 août. Les personnes intéressées par ce produit peuvent toutefois le préacheter à partir d’aujourd’hui sur le site Web du fabricant sud-coréen.

Le prix de détail recommandé est 1 550 euros. Cela représente une augmentation de 50 euros par rapport au modèle d’origine, présenté en février de cette année.

Le Galaxy Z Flip 5G est également plus puissant

La nouvelle équipe, comme son nom l’indique, est compatible avec les réseaux 5G que divers opérateurs déploient dans le monde. Cette nouvelle génération vous permettra, entre autres, de télécharger des fichiers plus rapidement et d’établir des connexions avec une latence plus faible.

En Espagne, la seule entreprise qui propose actuellement la 5G à ses clients est Vodafone. Cependant, on s’attend à ce que les autres opérateurs (Movistar, MásMóvil et Orange) activent également leurs réseaux à l’avenir.

La connectivité 5G, cependant, pas la seule différence entre les deux versions du Galaxy Z Flip. Le nouveau modèle intègre également un processeur Snapdragon 865+, plus puissant que le Snapdragon 855+ présent dans le modèle avec connectivité 4G.

Similaire dans tout le reste

Le Galaxy Z Flip 5G, tout comme la version 4G, a deux écrans différents. Le premier mesure 6,7 pouces, est pliable et dispose de la technologie Dynamic AMOLED. Le second, situé à l’extérieur, mesure 1,1 pouces. Ce dernier vous permet de vérifier les notifications sans avoir à ouvrir le téléphone.

À l’intérieur, en plus du nouveau processeur Snapdragon 865+, il existe une mémoire UFS 3.1 d’une capacité de 256 Go. Ceci est accompagné d’un module de mémoire RAM de 8 Go, de la connectivité Bluetooth 5.0, du Wi-Fi et du NFC.

En ce qui concerne la photographie, le Galaxy Z Flip 5G intègre un appareil photo principal de résolution 12 mégapixels, une caméra grand angle de résolution 12 mégapixels et une caméra frontale de 10 mégapixels.

Enfin, le Galaxy Z Flip 5G roule une batterie d’une capacité de 3300 mAh compatible avec la charge rapide et la charge sans fil.

