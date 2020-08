Très peu d’émissions animées atteignent les sommets de la critique acclamée Samurai Jack. L’émission primée créée par Genndy Tartakovsky a fait ses débuts en 2001 et s’est ostensiblement terminée en 2017. Mais maintenant, un nouveau jeu Samurai Jack sortira bientôt, et les fans ont déjà pu visionner plusieurs bandes-annonces de gameplay. Samurai Jack: Bataille dans le temps est un nouveau jeu d’action à venir sur toutes les consoles de la génération actuelle, et les fans de la série sont naturellement excités, mais le jeu fait une grosse erreur – et c’est la même erreur que les jeux vidéo Samurai Jack ont ​​faite auparavant.

Exprimé par Phil Lamar, Samurai Jack est le personnage principal d’une série consacrée au retrofuturisme et à la réinvention. L’intrigue principale implique Jack, un katana magique et un démon métamorphe nommé Aku. La série a remporté plusieurs prix, dont un Primetime Emmy pour «Outstanding Individual Achievement in Animation», et le créateur Genndy Tartakovsky a également dirigé une micro-série bien-aimée Star Wars: Clone Wars qui a précédé la propre série animée Clone Wars de Dave Feloni. Il y a beaucoup de bonnes fictions attachées à la série pour mériter une excellente adaptation de jeu vidéo. Seulement, jusqu’à présent, les jeux Samurai Jack ont ​​été un peu décevants

En relation: Phil LaMarr est l’un des plus grands acteurs de la voix de tous les temps

Dans le style et le gameplay, Samurai Jack: Battle Through Time ressemble à un successeur spirituel de Samurai Jack: The Shadow of Aku, sorti à l’origine sur PS2 et GameCube en 2004. Shadow of Aku a reçu des critiques mitigées, avec des plaintes communes dirigées contre le jeu. visuels. Samurai Jack, une série connue pour son style artistique distinct, avait engendré un jeu vidéo qui avait l’air générique sans vergogne. Maintenant, il semble que Battle Through Time est sur le point de répéter l’histoire.

Bien que compte tenu de quelques mises à jour modernes, selon la plupart des comptes, Samurai Jack: Battle Through Time ressemble à un jeu d’action de l’ère PS2. S’il s’agissait simplement d’une nouvelle entrée dans une série PS2 populaire, alors ce style aurait du sens, surtout à un moment où la nostalgie pour les jeux vidéo d’enfance préférés de tout le monde est extrêmement élevée (pour un exemple récent, ne cherchez pas plus loin que Tony Hawk Pro Skater 1 +2 Remastered sortie le mois prochain). Mais Samurai Jack n’est pas une série de jeux vidéo PS2 – c’est une émission de télévision animée primée avec des caractéristiques artistiques distinctives.

Puisque Samurai Jack est connu pour sa conception artistique, il serait plus logique de créer un jeu vidéo qui adhère à ces mêmes principes artistiques: quelque chose de similaire aux styles dessinés à la main de Battle Chef Brigade ou Cuphead, qui ont été félicités pour leur art. conception. Il n’est pas exagéré de voir Samurai Jack suivre les traces de Hollow Knight, qui présente une animation dessinée à la main et dont le personnage titulaire brandit également une épée. En fait, Samurai Jack demande pratiquement un jeu d’action 2D moderne de type Hollow Knight, surtout compte tenu de la popularité actuelle des jeux vidéo dessinés à la main.

Cela ne veut pas dire que les propriétés connues pour leurs styles artistiques doivent adhérer exactement à ces paramètres. Les jeux peuvent imiter avec succès le style de leurs artistes, comme la façon dont Dragon Quest XI ou Dragon Ball: Kakarot ont réussi à recréer des modèles 3D des dessins d’Akira Toriyama. Mais comme la réception de Shadow of Aku l’a déjà montré, les critiques et les fans veulent plus d’un jeu Samurai Jack que des graphismes 3D typiques.

Il reste à voir si Samurai Jack: Bataille dans le temps sera radié comme juste un autre jeu vidéo lié à une émission télévisée, et s’il restera dans les mémoires comme L’Ombre d’Aku. Mais la conception artistique affectera-t-elle négativement les ventes du jeu? Les gens enthousiasmés par le nouveau contenu de Samurai Jack peuvent ne pas s’en soucier de toute façon, mais c’est dommage que les fans n’aient pas eu un bon Samurai Jack jeu qui adhère au style artistique bien-aimé de l’émission.

Suivant: Quand le nouveau personnage jouable de Cuphead arrive