Jim Farley (photo via Ford)

Ford Motor Company a un nouveau PDG. Et plutôt que GM, il a le géant de la technologie en vue.

«Nous savons que notre concurrence aujourd’hui est Amazon, Baidu, Tesla, Apple, Toyota et d’autres», a déclaré Jim Farley, qui succèdera au PDG sortant Jim Hackett en octobre. «Ce sont des entreprises bien financées et voraces.»

Le commentaire de Farley montre à quel point la structure du pouvoir à Detroit a changé ces dernières années, alors que les innovateurs automobiles de l’époque sont maintenant confrontés à des menaces croissantes de la part des géants de la technologie.

À première vue, Amazon – dont la valeur marchande de 1,5 billion de dollars éclipse la valeur de 26 milliards de dollars de Ford – peut ne pas sembler être un rival direct des constructeurs automobiles.

Mais Amazon empiète sur le gazon, ou dirons-nous la chaussée. Il fait partie des plus grands soutiens du constructeur de camions électriques Rivian, qui a levé 1,3 milliard de dollars à la fin de l’année dernière. Amazon a également annoncé une commande de 100 000 véhicules électriques de Rivian, qui, selon CNBC, était la plus importante commande jamais réalisée de véhicules électriques. (Ford est également un soutien de Rivian).

En juin, Amazon a acheté la société de robotaxi électrique de la Silicon Valley Zoox pour environ 1 milliard de dollars, signalant à nouveau ses intentions dans le domaine de l’automobile.

L’année dernière, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, aurait exprimé son enthousiasme pour l’industrie automobile lors d’une réunion à tous.

« Ce sera quelque chose de très intéressant à regarder et à participer, et je suis très enthousiasmé par toute cette industrie », aurait déclaré Bezos.

Farley a lui-même des racines geek et NBC News – dans un article de profil convaincant aujourd’hui – le qualifie de «réducteur classique».

Né en 1962, il a obtenu une licence en économie et en informatique de l’Université de Georgetown. Il a gravi les échelons chez Ford et occupe actuellement le poste de chef de l’exploitation. Auparavant, il a été président des nouvelles entreprises, de la technologie et de la stratégie, où il a contribué à façonner l’expansion de Ford dans les véhicules connectés. Il possède également une expérience à la tête des équipes de mobilité intelligente et de véhicules autonomes de l’entreprise. Il a été initialement recruté chez Ford de Toyata par Alan Mulally, l’ancien PDG de Ford qui dirigeait auparavant le groupe d’avions commerciaux de Boeing.

Lors d’un appel aux investisseurs aujourd’hui, le président Bill Ford a déclaré que Farley avait «de grands instincts pour l’avenir et les nouvelles technologies qui changent notre industrie».