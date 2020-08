178 térabits par seconde. C’est la vitesse de téléchargement réalisée par une équipe d’ingénieurs de l’University College London -UCL-. Comme indiqué par l’institution, cette possibilité leur permettrait de télécharger l’intégralité du catalogue Netflix en une seule seconde.

De l’UCL, ils soulignent que cette capacité doublerait la capacité du système le plus rapide actuellement utilisé. Cela serait possible grâce au utilisation des fréquences dans un spectre beaucoup plus large que celui déjà utilisé commercialement dans les déploiements traditionnels de fibre optique.

Les fibres optiques habituelles, à vitesse plus élevée

La transmission des informations par impulsions lumineuses dans les fibres est possible grâce à la propagation de faisceaux lumineux, confinés le long de ceux-ci par l’utilisation de deux diélectriques – matériaux non conducteurs d’électricité – avec des indices de réfraction différents. Cela permet la propagation d’informations sous forme d’ondes électromagnétiques qui peuvent être d’une seule couleur – monochromatiques – ou être plus riches, profiter d’une plus grande partie du spectre lumineux.

Plus il y a de fréquences utilisées simultanément, plus la capacité de transmission de la fibre sera élevée. Une façon de mesurer ceci est la bande passante de la lumière utilisée. Jusqu’à présent, les systèmes commerciaux utilisent une bande passante de 4,5 THz, tandis que certains plus modernes étendent ce chiffre à 9 THz, doublant la portée de transmission utile.

Lidia Galdino, UCL. | Photo: UCL.

Ce que le Département de génie électrique et électronique de l’UCL réalise, en collaboration avec les sociétés Xtera et KDDI Research et dirigée par Lidia Galdino, est un taux de transfert plus élevé en utilisant un spectre électromagnétique plus large. Comme expliqué dans l’article publié dans le magazine IEEE Photonics Technology Letters, ils dépassent 16,8 THz de bande passante pour atteindre une vitesse de transmission de 178,08 Tb / s.

Des centaines de milliers de gigaoctets à des dizaines de kilomètres

Cette capacité permet transférez 22,3 To de contenu en une seule seconde. Il suffirait donc de transférer les données nécessaires pour produire la première image d’un trou noir en moins d’une heure. Cela peut sembler relativement secondaire, mais gardez à l’esprit que cela a été fait physiquement, en déplaçant une demi-tonne de disques durs directement par avion.

Cette capacité est 18% supérieure au précédent record de 150,3 Tb / s, atteint en 2018 par une équipe du télécom japonais NTT. Il dépasse également en environ 200 fois la capacité des meilleurs forfaits fibre à domicile qu’il est actuellement possible de contracter en Espagne, qui sont à 1 000 Mb / s ou 1 Gb / s.

L’équipe de l’UCL affirme que ce résultat, en plus d’être impressionnant, est également efficace en termes économiques. La démonstration a été réalisée sur un déploiement de fibre optique de 40 kilomètres – identique en ce sens au précédent record – et indique qu’elle peut être mise en œuvre sur des câbles à fibres optiques existants. Bien sûr, cela a un prix: remplacer chaque amplificateur peut coûter environ 18 000 euros. Ce ne serait pas trop comparé aux jusqu’à 500 000 euros par kilomètre d’un déploiement de nouvelles fibres. Galdino est clair:

«Bien que les interconnexions actuelles des centres de données cloud de dernière génération soient capables de transporter jusqu’à 35 térabits par seconde, nous travaillons avec de nouvelles technologies qui utilisent l’infrastructure existante plus efficacement, en utilisant au mieux la bande passante du fibre optique. »

L’article Le nouveau record de vitesse Internet est si rapide qu’il est mesuré dans les catalogues Netflix par seconde a été publié dans Hypertext.