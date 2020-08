Microsoft a dévoilé une date de sortie et plus de détails sur le Surface Duo, son nouveau téléphone Android à double écran qui, selon la société, représente un «nouveau facteur de forme majeur» et «la prochaine vague de productivité mobile».

Le Surface Duo sera mis en vente le 10 septembre à partir de 1399 $ aux États-Unis, avec des précommandes à partir d’aujourd’hui dans la boutique en ligne de Microsoft, AT&T et Best Buy. Il fonctionnera sur les réseaux AT&T, T-Mobile et Verizon.

Initialement annoncé en octobre dernier, l’appareil pliable comprend deux écrans OLED PixelSense Fusion de 5,6 pouces connectés par une charnière à 360 degrés pouvant être utilisés individuellement ou ensemble. Il est alimenté par une puce Snapdragon 855 et dispose de 6 Go de RAM ainsi que de configurations de stockage de 128 Go et 256 Go. Le Duo dispose d’un appareil photo de 11 mégapixels et fonctionne avec l’accessoire Surface Pen. Sa batterie offre jusqu’à 15,5 heures de lecture vidéo locale, 10 jours en veille et 27 heures en conversation. Il y a une disponibilité LTE mais pas de 5G.

Microsoft ne veut pas réinventer le téléphone, mais «inciter les gens à repenser la façon dont ils veulent utiliser l’appareil dans leur poche», a écrit Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft, dans un article de blog.

« La possibilité d’utiliser deux écrans ensemble sur un produit mobile a un impact réel sur la façon dont vous créez, comment vous partagez et comment vous vous sentez lorsque vous utilisez le produit », a écrit Panay.

Microsoft a optimisé les applications telles qu’Office, Outlook, Teams et autres pour deux écrans, comme décrit dans cet article de blog du chef de la conception de Microsoft Office, Jon Friedman.

Le Duo propose des «App Combos», qui ouvre deux applications à la fois – Teams et Outlook, AllTrails et Google Maps, etc. Il fonctionne également avec l’application Your Phone, qui permet aux utilisateurs de smartphones Android de passer des appels, d’envoyer des messages texte, de vérifier les notifications, et plus encore depuis leur PC Windows. Panay a noté que les utilisateurs pourront copier et coller du contenu à partir du Duo et d’un PC, et «même refléter l’expérience double écran de votre Duo directement sur votre PC Windows».

En savoir plus sur Panay sur les cas d’utilisation du nouvel appareil:

«Rejoignez une réunion Microsoft Teams et voyez les participants sur un écran pendant que vous présentez vos diapositives PowerPoint sur un autre. Ouvrez l’application Amazon Kindle et lisez un livre comme un livre. Positionnez l’écran de Surface Duo comme une tente et regardez une vidéo en mode mains libres. Utilisez Surface Duo en mode de rédaction pour répondre rapidement à un e-mail ou inclinez-le en mode portrait pour une manière plus immersive de faire défiler les pages Web ou les photos. »

Panay a ajouté que «chaque détail de la disposition de la carte mère et de la batterie multicellulaire au placement des capteurs inertiels, des micros et des antennes a été délibérément conçu pour déverrouiller un tout nouveau modèle d’interaction sur deux écrans.» Il a déclaré que Microsoft travaillait en étroite collaboration avec Google « pour apporter des ajouts au système d’exploitation Android » pour le facteur de forme à deux écrans. Le Duo est le premier appareil Microsoft fonctionnant sous Android.

. @Surface Duo représente notre vision de la prochaine vague de productivité mobile. Il réunit la puissance de Microsoft et l’écosystème complet des applications Android en un seul appareil, avec deux écrans qui tiennent dans votre poche. Pompé pour que vous puissiez le vérifier. https://t.co/A6LQY6FArl – Panos Panay (@panos_panay) 12 août 2020

Le prix élevé du Surface Duo peut être un problème. «Je pense que ces prix en feront un non-starter pour quiconque autre que les superfans de Microsoft Surface», a écrit Mary Jo Foley de ZDNet.

Lorsqu’il a été dévoilé pour la première fois l’année dernière, le Duo a suscité des comparaisons avec le Microsoft Courier, l’appareil à double écran que Microsoft a développé en secret il y a dix ans avant de le mettre en rayon sans le lancer en tant que produit.

D’autres fabricants de matériel, dont Samsung et Dell, vendent également leurs propres appareils pliables qui pourraient représenter la prochaine évolution de l’électronique personnelle.

Panay et d’autres dirigeants de Microsoft ont offert cet été des aperçus de l’appareil Surface Duo sur les réseaux sociaux. Le chef Android de Google s’est amusé plus tôt cette semaine.

Faites du yakitori et du yakiniku ce week-end! 🐓🧅🍢🥩🍚🥢🥢🥢🥢 pic.twitter.com/moSdmFQzSf – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 10 août 2020

Microsoft avait initialement prévu de lancer son plus grand appareil à double écran, le Surface Neo, cette année, mais a retardé la sortie. Le Neo utilisera une version spéciale de Windows 10 pour les appareils à double écran appelée Windows 10X.

Microsoft a déclaré en mai qu’il suspendrait le développement de Windows 10X sur les appareils à double écran et se concentrerait d’abord sur le développement de Windows 10X pour les appareils à écran unique.

Le chiffre d’affaires de l’activité matériel Surface de Microsoft a bondi de 28% pour atteindre plus de 1,7 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, son plus gros résultat en dehors des vacances. L’augmentation est due à une demande accrue d’ordinateurs portables, de tablettes et d’autres appareils Surface en raison des commandes à domicile pendant la pandémie, a déclaré la société.

IDC a indiqué que les expéditions de smartphones devraient baisser de 11,9% cette année, la pandémie affectant les dépenses de consommation.

«Ce qui a commencé comme une crise du côté de l’offre est devenu un problème du côté de la demande mondiale», a déclaré Sangeetika Srivastava, analyste de recherche senior chez IDC Worldwide Mobile Device Trackers, dans un communiqué. «Les verrouillages à l’échelle nationale et la montée du chômage ont réduit la confiance des consommateurs et redéfini la priorité des dépenses vers les biens essentiels, ce qui a un impact direct sur l’adoption des smartphones à court terme.»

Cependant, les livraisons traditionnelles de PC et de tablettes ont augmenté de plus de 11% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre, a rapporté IDC.