Le patron de la Xbox, Phil Spencer, a participé à une émission-débat sur Animal Crossing pour parler de la Xbox Series X.

Interrogé sur la conception de la PS5, Spencer a expliqué certains des défis auxquels Sony et Microsoft étaient confrontés pour entrer dans une nouvelle génération de consoles.

Spencer a déclaré que l’un des défis les plus difficiles était de trouver comment garder la console au frais.

La plus grande surprise de l’événement Future of Gaming de Sony en juin a été la révélation de la PS5. Des rumeurs provenant de sources fiables avant le spectacle suggéraient que Sony attendrait de montrer le design de sa console de nouvelle génération, mais au lieu de cela, nous avons pu voir à la fois la PS5 standard et l’édition numérique qui seront livrées sans lecteur de disque. Sans surprise, tout le monde voulait parler du design, qui est unique – c’est le moins qu’on puisse dire – mais Sony n’a jamais expliqué pourquoi la PS5 avait son apparence. Donc, le chef de la Xbox, Phil Spencer, l’a fait pour eux cette semaine.

Le scénariste et auteur Gary Whitta a lancé un talk-show qui se déroule entièrement dans le monde d’Animal Crossing: New Horizons appelé Animal Talking, et jeudi, le directeur de la Xbox, Phil Spencer, a rejoint l’émission pour discuter d’un tas de sujets, y compris les conceptions du deux consoles nouvelle génération lancées cette saison des fêtes. À un moment donné, Whitta a même demandé à Spencer ce qu’il pensait quand il a vu pour la première fois le design de la PS5.

«Eh bien, c’est difficile, car je connais la physique avec laquelle nous avons à la fois affaire à la puissance de ces consoles, et le refroidissement de ces consoles – la puissance, la consommation d’énergie, le refroidissement – ce sont de vrais défis cette génération, parce que nous ‘ Nous parlons de consoles qui, du côté du CPU et du GPU, sont de véritables ordinateurs puissants », a déclaré Spencer. Fondamentalement, les deux entreprises devaient plus que jamais équilibrer forme et fonction cette génération.

«Nous avons choisi notre design parce que nous voulions un grand ventilateur que nous pourrions faire tourner un peu plus lentement pour ne pas faire de bruit», a ajouté Spencer à propos de la Xbox Series X. «Nous voulions avoir une console très silencieuse. Nous avons donc construit une conception à fonction de forme suivie avec notre console afin que nous puissions tirer beaucoup d’air avec un gros ventilateur tournant un peu plus lentement afin de ne pas obtenir ces sons de pleurnicheries aigus que les consoles peuvent parfois produire. «

«Sachant que la PlayStation 5 fonctionne à des horloges plus élevées […] cela crée des défis de conception uniques dans la façon dont vous gardez ces choses au frais », a déclaré Spencer. «C’est vrai pour nous deux, donc ce n’est pas une chance. Ils ont adopté une approche différente de celle que nous avons adoptée [with Xbox Series X]. Je n’ai pas été sur une PlayStation 5 en cours d’exécution, mais je suis sûr qu’ils avaient des objectifs de conception similaires pour eux-mêmes autour de ce que signifie courir, comment cela sonne et combien de puissance cela tire, car ce sont des choses sur lesquelles nous nous sommes concentrés et cela a conduit à la conception que nous avons.

Spencer a également noté qu’il finirait inévitablement par posséder une PS5, et il est ravi de voir ses performances.

Sony aura inévitablement plus à dire sur la conception et les performances de la PS5, en particulier avec la date de sortie imminente, mais il est intéressant d’entendre le responsable d’une plate-forme concurrente expliquer certains des défis liés à la conception de consoles de jeu pour 2020 . Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview ci-dessous:

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.