Le PDG de Redfin, Glenn Kelman, au sommet . 2018. (Photo . / Dan DeLong)

Ce fut une année folle pour Redfin, c’est le moins qu’on puisse dire.

La société immobilière de Seattle a licencié 7% de son personnel et mis en congé des centaines d’agents en avril alors que l’épidémie de COVID-19 commençait à se propager. Mais maintenant, il ramène les travailleurs et «s’efforce de capter la demande» pour ses services de courtage en ligne alors que le marché immobilier américain rebondit, a déclaré le PDG Glenn Kelman.

Nous courons nus dans la jungle avec un couteau Bowie serré entre nos dents, ce qui est la façon dont Redfin est né.

« Nous courons nus dans la jungle avec un couteau Bowie serré entre nos dents, ce qui est la façon dont Redfin est né », a déclaré Kelman aux analystes jeudi à la suite du rapport sur les résultats du deuxième trimestre de la société.

Redfin a dépassé les estimations de Wall Street pour le trimestre, affichant un chiffre d’affaires de 214 millions de dollars, en hausse de 8%, et une perte nette par action de 0,08 $. Son action se négocie à un niveau record après avoir plongé plus tôt cette année.

La société a publié un rapport la semaine dernière montrant un marché immobilier américain «fort», avec des prix d’inscription en hausse de 13% et des prix de vente clôturés en hausse de 6% au cours de la période de quatre semaines se terminant le 12 juillet. Le nombre total de maisons à vendre a diminué de 28%, « Exacerbant davantage le déséquilibre entre l’offre et la demande », a noté Redfin.

Rien qu’au deuxième trimestre, la demande est passée d’une baisse de 41% à une hausse de 40% d’une année sur l’autre – «un niveau de volatilité que je n’ai jamais vu en près de 30 ans d’activité», a déclaré Kelman. Le trafic en ligne et les demandes des clients de Redfin ont augmenté à un rythme plus rapide qu’à n’importe quel moment au cours des trois dernières années.

«Le marché du logement peut être volatil, mais pour l’instant, il serait difficile de surestimer sa force», a déclaré Kelman.

Redfin surfe sur une tendance à l’accession à la propriété. Le recensement américain a rapporté cette semaine que les taux d’accession à la propriété ont augmenté d’une année à l’autre de 64% à 68%, le niveau le plus élevé depuis 2008 et l’une des plus fortes augmentations de l’histoire.

«Les faibles taux hypothécaires, une fuite vers l’abordabilité, un plus grand intérêt pour la maison en général et un intérêt accru pour les maisons de vacances stimulent tous la demande», a noté Kelman lors de l’appel.

Mais le fait que le marché du logement tourne au milieu d’une pandémie n’est pas perdu pour Kelman.

«Dans le contexte d’un chômage à deux chiffres, d’une deuxième vague d’infection à coronavirus et d’une manifestation généralisée, la force du marché du logement semble presque inquiétante», a déclaré Kelman.

Kelman, une «Nellie nerveuse» autoproclamée, a déclaré qu’il était conscient que «le fond de l’économie pourrait tomber une deuxième fois». Mais pour l’instant, tous les signes indiquent une croissance à court terme pour Redfin.

(Photo . / Nat Levy)

Le nombre moyen de visiteurs mensuels de l’entreprise a augmenté de 31% d’une année à l’autre en juin. Pour la première fois, il a dépassé l’un de ses rivaux, Trulia, en nombre total de visiteurs en mai et juin.

Redfin investit dans des outils technologiques qui facilitent le processus d’achat d’une maison à distance, tels que des visites virtuelles, des rendez-vous vidéo avec des agents, etc. pour aider à s’adapter aux mandats de distanciation sociale. Elle a également élargi son programme d’accès direct qui permet aux acheteurs de visiter eux-mêmes les maisons vacantes répertoriées par les agents de Redfin.

Boise ou Bozeman lié? Le PDG de Redfin prédit un grand changement vers les petites villes alors que le travail à distance s’installe

La société a déclaré que près de la moitié des acheteurs de maison récemment interrogés avaient fait une offre sur une maison sans l’avoir vue en personne, contre 28% en 2019.

«Pouvoir dire à tout le monde que nous pouvons vous guider tout au long de la transaction sans avoir à vous rencontrer est un réconfort pour de nombreux clients», a déclaré Kelman.

Une autre tendance que Redfin surveille de près est un virage vers les villes plus petites en raison de la pandémie et une augmentation du travail à distance, qui, selon Kelman, pousserait les gens à quitter les pôles technologiques coûteux tels que Seattle et San Francisco et à regarder les plus petits et les moyens. marchés de taille.

« Il serait difficile de dire que c’est tout sauf une aubaine pour Redfin », a déclaré Kelman jeudi.

Redfin prévoit d’embaucher de manière plus agressive sur les petits marchés où il constate une plus grande activité d’acheteurs, y compris des villes telles que Phoenix, Sacramento, Las Vegas et Detroit. Mais il continuera également à servir les clients des grandes régions métropolitaines.

«Nous sommes omnivores», a déclaré Kelman. «Nous allons essayer de prendre des parts sur les grands marchés et sur les petits marchés. Nous embauchons partout. C’est comme ces ours que vous voyez dans le parc de Yellowstone. Ils mangent les ordures, les myrtilles, ils mangent de tout.

Redfin continue également de développer son activité d’achat de maison RedfinNow qui a repris le mois dernier après une pause en raison de la pandémie. RedfinNow a généré 72,1 millions de dollars de revenus au dernier trimestre, en hausse de 81%, avec une perte de 1,1 million de dollars. Il est disponible sur 10 des 97 marchés de la société.

«Nous restons attachés à cela dans le cadre d’une solution plus large», a déclaré Kelman, qui a rejoint Redfin en 2005 et a contribué à faire entrer la société en bourse en 2017.