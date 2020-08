La date de sortie du Pixel 5 vient de fuir, avec un YouTuber bien connu disant que le téléphone sera lancé le 30 septembre.

Le Pixel 5 pourrait battre l’iPhone 12 sur le marché de quelques bonnes semaines, selon différentes fuites de la même personne.

Les modèles iPhone 12 moins chers devraient être lancés à la mi-octobre, les options iPhone 12 Pro devant être lancées quelques semaines plus tard.

Certains des smartphones 2020 que vous voulez le plus ne respecteront pas les horaires prévus cette année. Apple a déjà confirmé que la série iPhone 12 serait retardée de quelques semaines, marquant la première année de l’histoire de l’iPhone où aucun des nouveaux iPhones ne sera disponible dans les magasins fin septembre. Une fuite qui a suivi a déclaré que les modèles d’iPhone 12 moins chers seraient livrés à la mi-octobre, les versions Pro devant suivre en novembre. Une autre fuite provenant directement de Google France a indiqué que le Pixel 5 pourrait être lancé le 8 octobre. Nous avons expliqué à l’époque que le retard de l’iPhone 12 nuirait encore plus au Pixel 5 qu’il ne se blesserait lui-même. Le Pixel 5 sera la mise à jour la moins excitante de la courte histoire de la marque, car le téléphone ne comportera pas de spécifications haut de gamme qui correspondraient aux offres similaires d’autres fournisseurs Android.

Il s’avère que le Pixel 5 pourrait effectivement être lancé avant l’iPhone 12, selon le même fuyard qui a révélé la fenêtre de sortie des rumeurs pour les nouveaux iPhones.

YouTuber Jon Prosser a déclaré sur Twitter que le Pixel 5 serait disponible le 30 septembre en deux options de couleur, noir et vert. Le Pixel 4a 5G noir sera expédié à la même date, tandis que le Pixel 4a 5G blanc ne sera disponible que plus tard.

Ce que nous voyons dans le système est Pixel 5 5G (noir et vert)

Pixel 4a 5G (noir)

– 30 septembre Pixel 4a 5G (blanc)

– octobre – Jon Prosser (@jon_prosser) 19 août 2020

Prosser est connu pour ses diverses fuites Apple précises du début de l’année, qui comprenaient les détails et les prix du lancement de l’iPhone SE, ainsi que plusieurs autres mouvements liés à Apple au cours des premiers mois des verrouillages COVID-19. Il a également fourni de nombreux détails sur la série iPhone 12, y compris la fuite de la semaine dernière selon laquelle Apple organiserait son discours d’ouverture sur l’iPhone 12 à la mi-octobre. Apple pourrait accueillir l’événement le 13 ou 14 octobre et les téléphones pourraient être expédiés le 19 octobre.

La nouvelle fuite de Pixel 5 semble contredire Google France, qui a inscrit par erreur le 8 octobre comme date de précommande pour les Pixel 4a 5G et Pixel 5 dans la région. Cependant, le même article de blog Google France indiquait que le Pixel 4a ne serait lancé dans le pays que le 1er octobre. Si les informations de Prosser sont exactes, Google pourrait lancer les Pixels d’automne en premier aux États-Unis, suivis par d’autres marchés internationaux.

Pourtant, une date de lancement le 8 octobre en France et sur d’autres marchés européens aiderait Google à battre Apple sur le marché avec de nouveaux appareils. Ce serait une première pour Google et correspond parfaitement au mème 2020. Google ne vendra pas plus de téléphones qu’Apple, et le Pixel 5 ne sera guère un rival de l’iPhone 12. Les benchmarks montrent que le combiné ne fonctionnera pas mieux que le Pixel 4, qui, à son tour, n’a aucune chance contre l’iPhone 11 dans les tests de vitesse.

En outre, les rumeurs disent que le Pixel 5 et l’iPhone 12 commenceront tous les deux à 699 $. Il n’y a aucun scénario où le Pixel 5 est une meilleure option que l’iPhone pour les acheteurs moyens. Je ne compte pas les passionnés de Pixel fidèles à la marque qui défendront bientôt la décision de Google d’opter pour une puce de milieu de gamme sur son téléphone «phare».

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.