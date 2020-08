Heureusement, la mise en quarantaine forcée depuis l’arrivée de Covid-19 a pris fin. Même si trop précipitamment, il est revenu à la vie trépidante et bruyante d’avant. Néanmoins, le temps de regarder certaines séries télévisées ne manque jamais, ni les plateformes sur lesquelles se divertir. De Netflix (le plus populaire), un Disney + (pour les nostalgiques, les adolescents et les enfants), puis passez à Amazon, Sky et Infinity, les moyens de voler avec l’imagination ne sont pas rares. Nous sommes donc également bien équipés en séries télévisées, mais quelles sont les meilleures à regarder? Examinons ensemble certains des plus intéressants de la liste.

Séries TV: la liste sur les plateformes

Vidéo Amazon Prime

« Nouvelle fille » est une série légère et agréable dédiée à Jessica Day et ses aventures avec ses 3 colocataires à Los Angeles.

« Carnival Row » c’est plutôt pour les tordus avec des esprits élaborés. C’est une série qui a Orlando Bloom et Cara Delevigne comme protagonistes insérés dans un contexte noir-fantasy et décorés avec un arrière-plan de style steampunk.

Infini

Parmi les meilleurs il y a « Monsieur Robot«, Thriller du réseau américain dédié à Elliot Alderson, interprété par Rami Malek, ingénieur le jour et hacker la nuit.

Il ne pouvait évidemment pas manquer « La théorie du Big Bang«, Une série télévisée inspirée par 4 scientifiques de Pasadena et leurs malheurs.

Ciel

« Tchernobyl« , Saison relatant les événements survenus en 1986 qui ont conduit à l’explosion du réacteur 4.

« Zéro zéroAu lieu de cela, il est parfait pour les amateurs de crime car il raconte le voyage d’une cargaison de cocaïne, de la naissance à la livraison.

Disney +

Un grand classique représenté par « Les Simpsons », une série de vétérans dédiée à la famille la plus célèbre d’Amérique.

« Le Mandalorien« est dédié à la vie du chasseur de têtes intergalactique et se déroule environ 5 ans après le retour du Jedi.

Netflix

« Le Evangile de minuit « , une série télévisée de Quartier Pendleton teinté de rose, de l’animation folle, des podcasts introspectifs, au psychédélisme.

Enfin « Mieux vaut appeler l’âme « , ainsi que le spin-off Breaking Bad, est également dédié à la vie de l’avocat Sol Goodman, une figure de la série Breaking Bad, également présentée sur Netflix.