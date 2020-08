Radar COVID, l’application de recherche de contacts développée par le gouvernement espagnol avec Indra, est prête. Citoyens espagnols Ils peuvent le télécharger sur leurs smartphones depuis l’App Store (iOS) et Google Play (Android) pour commencer à enregistrer des contacts avec ceux qui l’ont installé. La seule chose qui manque est que les communautés autonomes mettent en œuvre les protocoles correspondants qui permettront de notifier les positifs du COVID-19 au serveur central et, par conséquent, d’alerter les personnes qui ont été proches de la personne affectée. L’intention de l’exécutif est que l’allumage au niveau national se produise vers le 15 septembre.

Cette date, cependant, n’est pas la fin de cette course atypique. Pour maximiser les avantages de Radar COVID, il est nécessaire que des millions de personnes l’utilisent. «Nos modèles montrent que nous pouvons arrêter l’épidémie si environ 60% de la population utilise l’application, et même avec moins d’utilisateurs de l’application, nous estimons également une réduction du nombre de cas et de décès par coronavirus», note un étude publiée par l’Université d’Oxford.

C’est probablement le plus gros obstacle auquel se heurtent à la fois l’administration centrale et les communautés autonomes. L’utilisation de Radar COVID est totalement volontaire, mais, en parallèle, les autorités ont besoin que les citoyens prennent conscience, l’installent et suivent ses indications. Sinon, les avantages du projet seront inférieurs à ceux souhaités.

Beaucoup d’entre vous demandent ce qui se passe maintenant avec #RadarCOVID. Dans cette deuxième vidéo, SE @carmeartigas anticipe quelles seront les prochaines étapes du plan d’exécution: Lancez l’application à la mi-août dans certaines régions

Déploiement dans tout le pays à partir du 15 septembre pic.twitter.com/kMo644895e – JE CONNAIS. Numérisation et intelligence artificielle (@SEDIAgob) 10 août 2020

Le radar COVID n’est pas le seul

L’Espagne n’est pas la seule à relever ce défi. Des pays du monde entier tentent d’inciter leurs citoyens à utiliser leurs applications respectives de recherche des contacts afin que leur efficacité augmente considérablement. Une étude publiée par la société Sensor Tower au cours du mois de juillet garantit que L’Australie est le pays avec le taux d’adoption le plus élevé (21,6% de la population), suivie de la Turquie (17,3%) et de l’Allemagne (14,4%). L’Italie et la France n’auraient atteint que 7,2% et 3,1% d’adoption, respectivement.

En Espagne, pour le moment, L’application Radar COVID a été téléchargée plus de 500000 fois selon les statistiques publiques de Google Play. Concernant sa version pour iOS, seul le ministère peut connaître le nombre de téléchargements de l’application, puisque les données ne sont pas publiées dans l’App Store. Cependant, Android a une part de marché proche de 90% en Espagne, le nombre de téléchargements effectués sur Google Play est donc un bon indicateur de la réception de l’application.

Il faut qualifier, oui, que l’allumage officiel de l’application n’a pas encore été fait. Cela se produira en septembre, lorsque les communautés autonomes auront adapté leurs protocoles et que l’application commencera à notifier les positifs détectés par le personnel médical. Ce sera à partir de ce moment où l’adoption réelle de l’application Radar COVID pourra être surveillée.

Comment fonctionne COVID Radar

L’application Radar COVID est basé sur l’API développée par Apple et Google, qui à son tour est basé sur le protocole DP-3T, créé par un groupe d’universitaires. Ce système utilise la technologie Bluetooth des smartphones pour déterminer quand deux personnes sont suffisamment proches et combien de temps il faut pour s’infecter mutuellement – au cas où l’une d’elles contiendrait le virus.

L’opération est simple: les téléphones portables émettent un code anonyme utilisant la technologie Bluetooth. Ils capturent également les codes anonymes des mobiles qui vous entourent. Lorsqu’une personne est testée positive, elle télécharge ses codes sur un serveur gouvernemental. Par la suite, les smartphones des personnes en bonne santé téléchargent cette liste de codes classés «positifs». Si l’un d’entre eux coïncide avec ceux que le smartphone a collectés au cours des 14 derniers jours, le propriétaire sera informé de prendre les mesures préventives nécessaires.

Le système a été développé avec la confidentialité comme axe principal. L’emplacement du téléphone n’est pas suivi, aucune donnée n’est partagée avec les serveurs du gouvernement et les codes générés par chaque smartphone changent toutes les 10 à 20 minutes. De cette manière, il est impossible de surveiller les utilisateurs de COVID Radar.

L’article Le plus grand défi de l’application Radar COVID a été publié dans Hypertext.