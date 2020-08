Selon les dernières rumeurs, la société chinoise ZTE sera le premier à dévoiler officiellement le premier smartphone au monde équipé d’un caméra selfie sous l’écran, ou le nouveau ZTE A20 5G. Cet appareil, en particulier, devrait arriver prochainement sur la scène du marché mobile, étant donné qu’il a été récemment certifié par l’organisme chinois. TENAA.

ZTE A20 5G à venir: voici les spécifications techniques selon TENAA

L’arrivée de la certification de l’organisme chinois TENAA a révélé à la fois les spécifications techniques alléguées et l’aspect esthétique du nouvel appareil de marque ZTE. Plus précisément, d’après ce qui a été publié par l’institution, le terminal disposera d’un grand Panneau OLED de 6,92 pouces en diagonale et avec une résolution égale à FullHD +. Comme déjà mentionné, il semble donc que cet appareil sera le premier à intégrer une caméra pour les selfies au sein de l’écran et qu’il y aura un capteur biométrique pour le déverrouillage.

Côté performance, le nouveau ZTE A20 5G ce sera un smartphone milieu de gamme alimenté par le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm. Pour cette raison, le nouveau smartphone se heurtera directement aux appareils concurrents, tels que OnePlus Nord ou Oppo Find X2 Neo. Différentes réductions de mémoire seront alors disponibles, dont 6/8/12 Go de RAM et 64/128/256 Go de stockage interne (extensible jusqu’à 1 To via microSD). La batterie montée à bord sera à la place de 4120 mAh avec prise en charge d’une charge rapide.

Enfin, le secteur photographique prévoit la présence d’un caméra arrière quad. Plus précisément, le smartphone sera équipé d’un capteur photo principal de 64 mégapixels accompagné d’un grand angle de 8 mégapixels et de deux capteurs de 2 mégapixels très probablement pour les prises de vue macro et en profondeur.