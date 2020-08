Alors que les fabricants de smartphones cherchent à ajouter chaque jour des fonctionnalités innovantes sur leurs appareils, ZTE a pris une longueur d’avance sur la concurrence et a annoncé qu’elle dévoilerait le premier smartphone au monde avec une caméra sous-écran le mois prochain.

Le prochain appareil de ZTE s’appellera ZTE Axon 20 5G et le lancement est prévu pour le 1er septembre en Chine. L’appareil sera le premier téléphone 5G au monde doté d’une caméra sous écran. De nombreux fabricants d’appareils y travaillent chacun depuis deux ans, mais il semble que ZTE prendra la couronne en produisant en masse un smartphone avec une caméra sous-écran.

(Crédit d’image: prnewswire)

Outre ZTE, Samsung, Oppo, Xiaomi travaille également sur la technologie de caméra sous-écran et devrait également arriver sur le marché tôt ou tard cette année. Il reste à voir comment la caméra sous-affichage affectera la qualité des images et comment l’affichage lui-même se maintiendra à long terme.

Bien que ZTE n’ait encore révélé aucun détail sur l’appareil, il a récemment été repéré sur TENAA, qui a révélé certaines spécifications clés. Le ZTE Axon 20 5G sera livré avec un écran OLED de 6,92 pouces et sous le capot, il est susceptible d’être alimenté par Qualcomm Snapdragon 765G SoC. En ce qui concerne les caméras, l’appareil devrait contenir une pile de quatre caméras avec une caméra principale de 64MP à l’arrière ainsi qu’un tireur ultra-large de 8MP, des caméras macro et de profondeur 2MP. À l’avant, il viendra avec un snapper selfie 32MP.

Le ZTE Axon 5G sera probablement disponible en trois configurations: 6 Go, 8 Go et 12 Go de RAM avec respectivement 64 Go, 128 Go et 256 Go de stockage. L’appareil fonctionnera sous Android 10 et emballera dans une batterie de 4 120 mAh.

La disponibilité du smartphone en dehors de la Chine n’est toujours pas connue. Alors surveillez cet espace et nous vous en dirons plus à l’approche du jour du lancement.