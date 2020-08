La pression des États-Unis contre Huawei augmente parfois, une réalité qui, selon des sources chinoises, a conduit l’entreprise à accélérer le développement du premier smartphone Huawei avec HarmonyOS. Cela signifie que ledit terminal arrivera plus tôt que prévu, mais quand exactement?

Bien que nous n’ayons toujours pas de date confirmée, la source de l’actualité indique que le premier smartphone Huawei avec HarmonyOS pourrait arriver avant la fin de 2020, en particulier dans la dernière ligne droite de cette année (entre novembre et décembre). Ce ne sera pas un modèle haut de gamme, en fait il ne s’intégrera probablement même pas complètement dans le milieu de gamme, puisqu’il sera développé comme un smartphone à bas prix compatible avec la 5G et exclusif pour le marché chinois.

Je sais ce que vous pensez, que les allées et venues de Huawei avec HarmonyOS rendent ce type d’actualité difficile à digérer. Je comprends parfaitement, en fait on a vu récemment que le PDG de Huawei a reconnu avoir « bluffé » avec ledit système d’exploitation, mais je pense nous devons correctement contextualiser ces informations.

Le patron de Huawei n’ont à aucun moment dit qu’ils ne pouvaient pas lancer un smartphone Huawei avec HarmonyOS, ou que ledit système d’exploitation ne pouvait pas être utilisé sur les smartphones. Ce qu’il a laissé entendre, c’est qu’il ne pourrait pas rivaliser avec Android, et qu’il faudrait beaucoup de temps et un investissement important pour être en mesure d’atteindre le niveau du système d’exploitation de Google. C’est là que se trouve la clé de ce bluff, où ils nous ont fait croire qu’il était dans un état beaucoup plus avancé, au niveau de la plateforme et de l’écosystème applicatif.

Quelles seront les spécifications du premier smartphone Huawei avec HarmonyOS?

Nous n’avons pas encore d’informations, mais d’après ce que l’analyste réputé Ma Jihua a commenté, nous pouvons clairement indiquer que, comme il s’agit d’un smartphone 5G peu coûteux, il disposera du matériel d’un terminal avec un coût inférieur à 150 euros.

Dans cet esprit, j’ose penser à une configuration telle que celle-ci: SoC MediaTek Dimensity 720 (CPU huit cœurs, GPU 5G et Mali-G57 MC3), 4 Go de RAM, 64 Go de capacité de stockage et double (ou triple) caméra arrière. Ce ne serait pas mal du tout si le prix que nous avons indiqué est maintenu. Ledit SoC a été remplacé par le MediaTek Dimensity 820, ce dernier pourrait donc être également une bonne option.

Ce premier smartphone Huawei avec HarmonyOS sera limité au marché chinois, une décision compréhensible de Huawei, car ce marché est moins dépendant des services mobiles de Google et ressent un plus grand attachement aux terminaux de cette entreprise, surtout maintenant que la pression de l’administration Trump a suscité des sentiments nationalistes en faveur de Huawei.

Certaines sources ont répété que, à la fin, Huawei se retrouverait face à une transition totale vers HarmonyOS, et que cela pourrait donner nouveaux détails à partir de septembre prochain. Nous serons attentifs à voir s’ils décident, enfin, de faire un pas à cet égard. Je vous rappelle que cette démarche serait très néfaste pour Google, puisque Huawei est, aujourd’hui, l’un des plus gros vendeurs de smartphones au monde. S’il abandonne les services Android et Google, la part des utilisateurs diminuera considérablement, et avec elle les revenus de la firme de Mountain View.