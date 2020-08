Il y a quelques jours, l’information selon laquelle Monster avait divulgué le prix de la Xbox Series X est apparue au premier plan. La nouvelle provenait d’un tirage au sort organisé par ladite marque de boissons énergisantes, qui indiquait, dans le résumé des conditions, que la valeur cumulée des 200 Xbox Series X tirées était 119 998 $.

Eh bien, la logique appliquée pour obtenir le prix de la Xbox Series X était simple, divisant cet argent par 200 unités, ce qui nous a laissé un total de 599,99 $. De là, la nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre que ce sera le coût total de la console, mais il y a un problème, et c’est que nous partons d’une base qui est, depuis le début, fausse.

Voyons pourquoi. Tout d’abord, nous devons garder à l’esprit que Monster tire au sort la console et une copie de Halo: Infinite pour chacun des 200 gagnants. Comme nos lecteurs réguliers le savent, ce jeu a été reporté à 2021, ce qui signifie qu’il ne sera pas livré dans un pack de lancement. Il faut donc déduire de ces 599,99 $ le coût du jeu, qui devrait être au moins 59,99 $.

Le prix de la Xbox Series X est basé sur une estimation

Nous avons déjà la première erreur claire. Si nous réduisons le coût du jeu, nous avons un total de 540 dollarsMais est-ce vraiment un montant fiable? Eh bien non, propre Monster reconnaît qu’il s’agit d’une estimation et qu’il n’a pas à garder une relation exacte avec la valeur réelle lorsque les prix sont mis en vente.

Vous n’êtes pas sûr? Et bien ça l’est parfaitement indiqué où dit:

« Toute différence entre la valeur déclarée et la valeur réelle ne sera pas attribuée (aucune différence entre la valeur estimée et la valeur réelle ne sera compensée) ».

Que devrions-nous retirer de tout cela? Eh bien, nous n’avons toujours pas de prix définitif, et que les informations qui ont émergé autour de ce tirage n’ont pas la valeur qui a été donnée. Je vous rappelle que, selon les dernières informations, le coût de production de la Xbox Series X est compris entre 460 et 520 dollars. Comme nous vous l’avons déjà dit à d’autres occasions, cela nous amène à penser qu’il est fort probable que le prix de la Xbox Series X finisse par osciller, tout au plus, 499,99 $.

Sauf surprise, la PS5 devrait également coûter 499 $. Sony et Microsoft devraient viser une certaine parité de prix pour empêcher l’utilisateur de se sentir rejeté par la console la plus chère. Je pense toujours que le prix de la Xbox Series X ne dépassera pas 499 dollars-euros, et qu’il en sera de même avec la PS5.