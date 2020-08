Le prix du SSD baissera au second semestre 2020 et se poursuivra au début de l’année prochaine. Et la même chose se produira avec la RAM, selon l’analyste de mémoire DRAMeXchange.

Les unités de stockage et les mémoires RAM sont deux des composants les plus renouvelés lorsqu’il s’agit d’améliorer n’importe quel PC. Si vous envisagez de mettre à jour votre équipement, le dernier trimestre de l’année vise à être un bon moment. On pense, par exemple, à la semaine des soldes du Black Friday en novembre.

La baisse du prix du SSD et de la RAM, que placent les analystes entre 10-15%, est motivée par les lois de l’offre et de la demande. Il y a simplement beaucoup de stocks excédentaires qui doivent être expédiés rapidement, et la baisse de prix est une voie rapide pour cela. Un autre est la réduction de la production, ce qui est sûrement déjà envisagé.

Les fabricants, les centres de données et d’autres clients commerciaux ont stocké des dispositifs de mémoire au début de la pandémie de coronavirus par crainte d’une future pénurie. Lorsque les grands producteurs de mémoires NAND et DRAM ont pu démarrer leurs usines après le pic de COVID-19 en Asie, ils ont mis en œuvre des plans de production de masse qui n’ont finalement pas pu être vendus dans leur intégralité et ont accumulé trop de stocks.

Le prix du SSD se dirige vers un niveau record

La baisse de prix des disques SSD (et d’autres produits basés sur la mémoire flash NAND) est une constante ces dernières années. Le dernier SSD que nous avons eu l’occasion d’analyser, le Samsung 870 QVO, nous a laissé un prix au Go de seulement 0,11 euro.

Il est probable que si les réductions des contrats de mémoire que les analystes anticipent se concrétisent, le prix de vente des unités au client final briser la barrière de 0,1 euro / Go et marquez un record bas. Alors que les disques durs sont encore inabordables dans ce domaine – le prix continue de baisser à mesure que les ventes diminuent – les disques SSD continuent de baisser et c’est une bonne nouvelle pour le consommateur.

Le prix de la mémoire DRAM utilisée par les modules RAM a tendance à avoir plus de variations sur le marché que les SSD et il existe également de nombreuses différences selon les modules, en raison de leur fréquence de travail, des latences ou des ajouts tels que les dissipateurs thermiques et RVB.

Depuis quelques années, les prix sont à tendance à la baisse Et vous pouvez trouver un bon module de 8 Go de marque pour 34 euros ou un kit de 16 Go pour 74 euros. Si la DRAM baisse de 15% comme les analystes anticipent cet automne, c’est le bon moment pour acheter.