Xiaomi vient d’ajouter le Redmi K30 Ultra à son portefeuille en Chine. Il a été dévoilé lors du 10e anniversaire de la société aux côtés du Mi 10 Ultra et d’un téléviseur transparent.

Contrairement au reste de la série Redmi K30, le K30 Ultra est alimenté par le processeur phare de MediaTek. Après l’iQoo Z1 en Chine, Redmi a désormais opté pour le chipset Dimensity 1000 Plus.

Auparavant, la société avait lancé Redmi K30, K30 Pro, K30 Pro Zoom Edition, K30 Racing Edition et K30i.

Spécifications du Redmi K30 Ultra

Le SoC 7 nm phare de MediaTek, le Dimensity 1000 Plus, alimente le téléphone. Il a huit cœurs et a une vitesse d’horloge maximale de 2,6 GHz. Il prend en charge la 5G avec l’agrégation des opérateurs et la technologie d’économie d’énergie 5G UltraSave propriétaire de MediaTek. Le chipset intègre également la technologie HyperEngine 2.0, qui optimise le smartphone pour offrir une expérience de jeu fluide et immersive. Il prend également en charge la 5G bimode (SA et NSA).

Le Redmi K30 Ultra affiche un écran plein écran de 6,67 pouces, Full HD + Samsung AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a une résolution de 1 080 x 2 400 pixels, 1 200 nits de luminosité maximale et un support HDR 10+. L’appareil est disponible en trois variantes avec jusqu’à 8 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Pour garder les thermiques sous contrôle, vous obtenez une chambre à vapeur qui serait capable de réduire la température jusqu’à 10 degrés.

Sur le segment des caméras, le Redmi K30 Ultra dispose d’une pile de quatre caméras. Il dispose d’un capteur Sony 64MP, un objectif grand angle 13MP 119 degrés. Suivi par un téléobjectif 5MP et un objectif portrait. À l’avant, vous obtenez une caméra pop-up avec un vivaneau 20MP. Pour alimenter tous les composants internes, l’appareil est soutenu par une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W sur l’interface de type C. Il prend également en charge le protocole Qualcomm Quick Charge 4+ et Power Delivery.

Les autres fonctionnalités incluent le Wi-Fi 6, le Wi-Fi bi-bande, 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1, des haut-parleurs stéréo doubles super linéaires, l’audio haute résolution, aptX HD, IR blaster et NFC. Il fonctionne sur MIUI 12 basé sur Android 10. Pour la biométrie, vous obtenez un scanner d’empreintes digitales intégré.

Prix ​​et disponibilité

VariantPrice Équivalent indien6 + 128GBCNY 1999 ~ Rs 21,4008 + 128GBCNY 2199 ~ Rs 23,6008 + 512 Go CNY 2499 ~ Rs 26,800

Le Redmi K30 Ultra commence à Rs CNY 1999 (~ Rs 21 400) et monte à CNY 2499 (~ Rs 26 800) pour la variante 8 + 512 Go. L’appareil sera mis en vente en Chine à partir du 13 août. Il n’y a pas encore de mot sur le lancement en Inde.

Voir s’attendre à des prix internationaux pour rien ne va se passer maintenant. Pas avec les taxes, etc. Ensuite, nous en aurons quelques-uns assis dans leurs voitures de luxe chères à faire des vidéos sur la façon dont cela est # surévalué parce que le prix du produit a maintenant une taxe de 18% intégrée.

En regardant les spécifications et les prix, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser au Redmi K30 Ultra pour devenir le Poco F2 tant attendu dans des pays comme l’Inde.