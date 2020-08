Olaoluwa Abimbola, propriétaire de l’entreprise Amazon Delivery Service Partner, à gauche, avec le SVP d’Amazon Dave Clark lors d’un événement de presse Amazon en 2018 (Photo .)

Amazon a révélé des données de croissance autour de son programme de partenaire de service de livraison lancé il y a deux ans pour renforcer le réseau logistique de l’entreprise.

Il y a plus de 1300 petites entreprises opérant dans cinq pays qui ont créé près de 85000 emplois et livré plus de 1,8 milliard de colis via plus de 40000 véhicules de marque Prime, a déclaré Amazon dans un article de blog.

Le programme aide les entrepreneurs à démarrer et à gérer leur propre entreprise, en livrant des articles achetés sur Amazon.com dans des chemises et des camionnettes bleues distinctives de la marque Prime.

Des avions de marque Prime aux camions de livraison bleus souriants, Amazon gère de plus en plus l’expédition et la livraison des articles achetés sur son site.

Les frais d’expédition d’Amazon ont augmenté de 68% d’une année sur l’autre pour atteindre 13,65 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, car ils ont aidé à répondre à la demande de commandes au milieu de la pandémie et investi dans une initiative de livraison en un jour.

Amazon a également annoncé vendredi une nouvelle subvention de 1 million de dollars pour la diversité pour le programme DSP.

