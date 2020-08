Chad Robins, à gauche, est cofondateur et PDG d’Adaptive Biotechnologies, qu’il a cofondé avec son frère Harlan Robins, à droite, un physicien théoricien devenu biologiste informatique qui est le directeur scientifique de l’entreprise. (Photo sur les biotechnologies adaptatives)

Le chiffre d’affaires d’Adaptive Biotechnologies a chuté de 5% à 21 millions de dollars au deuxième trimestre et sa perte nette a plus que doublé à 33,5 millions de dollars, en partie en raison de la réduction de l’utilisation de ses technologies de séquençage immunitaire par les laboratoires de recherche qui ont fermé temporairement ou réduit leurs opérations en raison de à COVID-19.

Mais même si elle ressent l’impact de la pandémie, la société basée à Seattle utilise sa plate-forme de séquençage immunitaire pour lutter contre le COVID-19 sur divers fronts. La semaine dernière, la société a annoncé un nouvel outil de surveillance qui mesure la façon dont les cellules T, composants clés du système immunitaire, réagissent au fil du temps aux vaccins COVID-19.

«Le COVID-19 a mis le rôle du système immunitaire au premier plan de la société et a créé l’opportunité pour Adaptive de se positionner comme l’entreprise incontournable pour évaluer rapidement et de manière reproductible la réponse des lymphocytes T à tout pathogène, y compris les futures pandémies, »A déclaré Chad Robins, PDG d’Adaptive, lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs. «L’ampleur des progrès que nous avons réalisés récemment dans chacun de nos domaines d’activité est remarquable, en particulier compte tenu de l’impact du COVID sur nous tous.

La société, qui est devenue publique il y a un an sur le Nasdaq, fabrique une technologie pour séquencer le système immunitaire du système humain, avec la promesse de diagnostiquer plusieurs maladies à partir d’un seul test sanguin.

Microsoft et Adaptive ont travaillé ces derniers mois pour développer un nouveau test de diagnostic pour COVID-19 dans le cadre d’un partenariat plus large. Adaptive travaille également en partenariat avec Amgen pour développer un nouveau médicament pour traiter et prévenir le COVID-19, en utilisant la technologie de séquençage immunitaire d’Adaptive.

Malgré la baisse des revenus et la perte plus large au deuxième trimestre, Adaptive a dépassé les attentes pour le trimestre terminé le 30 juin avec une perte de 26 cents par action. Les analystes prévoyaient des revenus de 18,8 millions de dollars et une perte de 28 cents par action.

Adaptive a terminé le trimestre avec 628 millions de dollars en espèces et en placements à court terme, qui ne comprenaient pas 272 millions de dollars supplémentaires levés par la société en juillet dans le cadre d’une offre d’actions de suivi, selon un dépôt réglementaire.

La société a signalé une baisse de 33% de ses revenus de séquençage, qui sont tombés à moins de 8 millions de dollars contre plus de 11,8 millions de dollars au même trimestre il y a un an. Adaptive a déclaré que le volume de séquençage de la recherche avait diminué de 54% au cours du trimestre, « principalement en raison des retards d’inscription aux essais et des reports de projets de nos clients biopharmaceutiques et universitaires. »

Les revenus du séquençage clinique ont augmenté de 900 000 dollars, le volume des clients cliniques ayant augmenté de 31%, a déclaré la société.

Les revenus de développement pour le trimestre ont augmenté de 13 millions de dollars, ou 27%, en partie grâce à une augmentation de 4,2 millions de dollars des revenus découlant de l’accord d’Adaptive avec Genentech pour développer des thérapies personnalisées contre le cancer.

Les actions sont restées stables après les heures de négociation. Le stock d’Adaptive a plus que doublé depuis mars.

Adaptive, une spin-out du Fred Hutchinson Cancer Research Center, a été fondée en 2009 par Chad Robins et son frère Harlan Robins, directeur scientifique de la société. La société emploie plus de 500 personnes et construit un nouveau siège social et une installation de R&D dans le quartier South Lake Union de Seattle.