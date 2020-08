Animaniacs est une série animée qui a connu un succès dans les années 1990

Hulu travaille sur la première d’un redémarrage de l’émission phare de Warner Bros.

Au Mexique, il a eu plusieurs émissions, réussissant à se connecter avec le public

L’une des séries animées qui a eu une grande popularité dans les années 90 et qui a connu plusieurs moments de «renaissance» grâce aux émissions, cependant, Animaniacs aura un redémarrage et sa première est très proche.

Depuis au moins trois ans, on parle de l’intention de relancer le programme mettant en vedette le groupe de frères inadaptés qui a été produit par Steven Spielberg, qui fait également partie de ce projet.

Il y a déjà une date de sortie

Le projet de redémarrage de Animaniacs est également en charge de Registre Sam, Président de Contenu d’animation et de ruban bleu de Warner Bros. qui, en collaboration avec Télévision Amblin amènera la série au catalogue de Hulu.

La plateforme de streaming appartenant à Disney (et une partie de NBCUniversal, propriété de Comcast) a déjà annoncé la première de l’émission, qui sera la prochaine 20 novembre, 22 ans après la diffusion de l’épisode de la version originale.

Pour cet épisode, Animaniacs aura deux saisons de 13 épisodes chacun et mettra en vedette « Les frères Yakko et Wakko, et la sœur de Warner Dot », qui aura également Pinky et le cerveau, autre des personnages qui ont atteint un engagement profond avec le public à l’époque.

Il convient de noter que, bien que la franchise continue d’appartenir à Warner Bros.et Amblin Television, elle ne peut pas faire partie du catalogue qui renforce HBO Max, à un moment qui serait une excellente ressource pour chercher à attirer de nouveaux abonnés sur la plateforme, ceci en raison du fait que le accord avec Hulu a deux ans d’être finalisé, le temps chez AT&T était toujours répertorié comme actionnaire de la plate-forme.

Une série avec égagement

La nostalgie est généralement efficace dans l’industrie du divertissement tant qu’elle respecte l’essence de la version originale et que tout indique que les nouveaux Animaniacs ont ce qu’il faut pour y parvenir.

En plus de ce qui a été vu sur la conception des personnages, le fait qu’ils auront le même talent de doublage original se démarque, ce qui aidera à s’identifier au public.

Animaniacs est une série qui est toujours d’actualité, un exemple en est la façon dont au Mexique il a été récemment sauvé par TV Azteca qui a commencé à diffuser le programme, parvenant à se positionner comme une tendance dans les réseaux sociaux en raison du mouvement d’un certain secteur du public.

💥 Les frères et sœurs Warner prennent le relais! 💥 # Animaniacs débutera le 20 novembre. Restez à l’écoute pour quelques messages spéciaux de nos copains loufoques plus tard dans la journée 😉 pic.twitter.com/UR6jW54UnK – Hulu (@hulu) 7 août 2020

