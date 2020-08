Le rince-bouche peut arrêter la propagation du nouveau coronavirus, selon une nouvelle recherche, mais il ne peut pas vous empêcher d’être infecté.

Des tests en laboratoire impliquant un bain de bouche contenant des ingrédients actifs pouvant interagir avec la structure chimique du virus ont montré que le virus pouvait être tué.

La réduction de la charge virale dans la bouche pourrait également réduire la transmission. Pourtant, la personne continuera d’être infectée par le virus SRAS-CoV-2, qui continuera à se répliquer dans les cellules des voies respiratoires supérieures et inférieures.

Les chercheurs vont étudier les effets du bain de bouche sur les patients COVID-19 pour voir s’ils peuvent reproduire les tests de laboratoire et mesurer la durée de la réduction de la charge virale après qu’un patient utilise un bain de bouche.

Au cours des premiers jours de la pandémie du nouveau coronavirus, vous avez peut-être vu des messages viraux sur les réseaux sociaux disant que le bain de bouche pouvait tuer le coronavirus et prévenir les infections au COVID-19. C’est un mythe auquel vous n’auriez pas dû accorder d’importance. Mais des équipes de chercheurs sont allées de l’avant et ont étudié les propriétés chimiques de divers produits de bain de bouche et ont conclu que certains d’entre eux pouvaient tuer le virus dans la cavité buccale. Cela ne veut pas dire que l’infection est prévenue ou qu’un bain de bouche peut guérir les patients.

C’est une chose de réduire la charge virale dans la bouche, ce qui pourrait alors réduire la propagation du virus pendant un temps limité. Mais c’est une autre chose d’éliminer l’infection de tout le corps. Une fois que le virus infecte les cellules de votre nez et des voies respiratoires inférieures, il est capable de se multiplier et les milliers de nouvelles copies continueront d’infecter d’autres cellules, tout comme le système immunitaire intervient et commence à monter une défense, avec ou sans l’aide de médicaments. .

La nouvelle étude sur les bains de bouche provient de l’Université de la Ruhr-Université de Bochum, en Allemagne, et a été publiée dans le Journal of Infectious Diseases, évalué par des pairs, via FirstPost.

Tous les bains de bouche que vous trouverez dans les magasins ne peuvent pas tuer le coronavirus. Les cosmétiques, qui vous aident à gérer la mauvaise haleine, vont être inutiles contre le pathogène. Au lieu de cela, ce sont des bains de bouche thérapeutiques qui contiennent des ingrédients actifs qui peuvent interagir avec la structure chimique du virus et le détruire. Des substances, y compris la chlorhexidine, le peroxyde, le fluorure et les huiles essentielles, doivent être présentes dans le bain de bouche.

Les chercheurs allemands ont pris huit versions différentes de rince-bouche d’Allemagne et ont ensuite recréé des conditions similaires à la muqueuse nasopharyngée. Ils ont mélangé des particules virales avec une substance qui imite la salive, puis ont ajouté un bain de bouche. Le liquide résultant a été mélangé pendant 30 secondes pour imiter le gargarisme.

Pour le groupe témoin, ils ont remplacé le bain de bouche par des milieux de culture qui permettent aux agents pathogènes de se développer dans les laboratoires. L’essai a montré que la charge virale dans les mélanges d’essai diminuait après l’ajout d’un bain de bouche et qu’il n’y avait aucun virus présent après 30 secondes.

Les chercheurs ont testé trois souches de SRAS-CoV-2 et ont trouvé que les huit candidats travaillaient sur chacune d’elles. En particulier, les chercheurs ont découvert que la menthe fraîche Dequonal, Iso-Betadine et Listerine «réduisait considérablement l’infectivité virale à des niveaux indétectables».

La recherche prouve que le bon type de rince-bouche pourrait neutraliser le virus dans la cavité buccale pendant un certain temps. Mais cela ne guérira pas la personne qui présente des charges virales dans le nez et la bouche. De plus, l’effet du bain de bouche peut être temporaire. Une plus grande charge virale sera produite dans les cellules infectées par le virus et la cavité buccale pourrait être à nouveau peuplée du virus. Bien qu’un bain de bouche contenant les bons composants puisse apparemment tuer le virus et réduire le risque immédiat de transmission, des recherches supplémentaires sont nécessaires à ce sujet.

Les scientifiques allemands prévoient de mener plus de recherches pour voir si les mêmes conclusions restent valables après avoir testé des composés de rince-bouche sur des patients COVID-19. Les médecins examineront également la durée de l’effet du bain de bouche. FirstPost note que des essais cliniques pour des études similaires ont été enregistrés à l’Université de Californie à San Francisco et à l’Université de Karachi.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.