Des sources au sein de la chaîne d’approvisionnement chinoise assurent que NVIDIA a opté pour une configuration de mémoire très différente sur vos RTX 30. Comme nos lecteurs réguliers le savent, le géant vert a maintenu un pari conservateur à cet égard, il suffit de voir que les RTX 2070, RTX 2080 et RTX 2080 Ti, ainsi que leurs variantes Super, disposent de la même quantité de mémoire graphique que la GTX. 1070, GTX 1080 et GTX 1080 Ti, 8 Go les deux premiers et 11 Go les deux derniers.

Il y a quelques jours, nous avons vu qu’AMD travaillait pour dire au revoir, enfin, aux cartes graphiques haut de gamme avec 8 Go de mémoire graphique, une démarche qui, franchement, semble très réussie, puisque il est probable que nous finirons par voir une augmentation considérable de la consommation de mémoire graphique au milieu du cycle de vie des consoles de nouvelle génération, et cette consommation augmente encore plus si Sony et Microsoft décident de lancer une PS5 Pro et une Xbox Series X améliorée. Vous savez déjà comment c’est, au final, les développements de jeux vidéo partent des consoles et de leur base au niveau matériel.

Revenant à la série RTX 30, la source de l’actualité indique que NVIDIA prévoyez d’utiliser les configurations de mémoire suivantes sur vos prochaines cartes graphiques haut de gamme:

TITAN RTX: 24 Go de mémoire GDDR6X 21 GHz sur un bus 384 bits. Il aura 5 376 shaders.

RTX 3080 Ti: 20 Go de mémoire GDDR6X 21 GHz sur un bus 384 bits. Ce modèle aurait 5 248 shaders.

RTX 3080: 10 Go de mémoire GDDR6X à 18 GHz sur un bus 320 bits. Il pourrait avoir 4 352 shaders.

RTX 3070 Ti: 8 Go de mémoire GDDR6X à 18 GHz sur un bus 256 bits. Il aurait 3072 shaders.

RTX 3070: 8 Go de mémoire GDDR6 16 GHz sur un bus 256 bits. Il aurait 2 944 shaders.

Si ces paramètres sont confirmés, nous verrons une augmentation significative de la quantité de mémoire disponible du RTX 3080 Ti par rapport au RTX 2080 Ti, rien de plus et rien de moins que 9 Go de plus. Cependant, sur le RTX 3080, l’augmentation serait beaucoup plus modeste, seulement 2 Go de plus par rapport au RTX 2080. Dans le cas des RTX 3070 Ti et RTX 3070, il n’y aurait pas d’augmentation de la mémoire graphique.

Je vous rappelle que le RTX 30 apportera d’importantes améliorations au niveau architectural grâce à l’adoption d’Ampère, même si on dit que les nouveautés les plus intéressantes seront centrées sur le ray tracing (elles pourraient multipliez les performances jusqu’à quatre fois de Turing), et à l’appui de la Technologie DLSS 3.0, qui promet de porter le redimensionnement intelligent à un niveau inimaginable, grâce à l’utilisation de fonctionnalités innovantes telles que la compression intelligente des textures et d’autres éléments graphiques pour réduire la consommation de mémoire.

Si tout se passe comme prévu, la présentation du RTX 30 aura lieu le 1er septembre prochain.