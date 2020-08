Vivant dans des régions d’Italie où couverture Internet n’est pas consolidée représente un gros inconvénient: dans un monde de plus en plus avancé sur le plan technologique, en effet, le besoin d’accéder au monde en ligne n’est plus un besoin, mais plutôt une nécessité. Il n’est pas possible d’obtenir une connexion standard en ADSL ou fibre optique, par conséquent, l’alternative la plus appropriée qui se présente dans de tels cas est représentée par l’internet par satellite: mais comment ça marche?

Internet par satellite: voici comment surfer en toute tranquillité même sans ADSL ni Fibre

Bien qu’il soit souvent mentionné dans les films hollywoodiens classiques, le‘Internet par satellite c’est quelque chose qui existe vraiment et qui permet à ceux qui n’ont pas d’alternative d’accéder au monde en ligne. Puisqu’il s’agit d’une connexion plus sophistiquée, une main experte est nécessaire pour l’installation de la ligne, qui doit venir chez vous pour préparer le système à recevoir le signal.

En ce qui concerne les vitesses, ne vous inquiétez pas: bien sûr, cette ligne n’atteint pas le volume de la fibre optique, mais elle permet une navigation fluide qui rencontre pourtant des problèmes en cas de mauvais temps (pas toujours, cela ne peut pas être prédit comme une chose). Un élément à ne pas sous-estimer, cependant, est le ping: puisqu’il s’agit d’un signal qui voyage sur de longues distances, la latence est présente et rend ce type de connexion le plus défavorable, par exemple, si vous aimez jouer à des jeux vidéo en ligne.

Pour connaître le monde des offres satellites, les opérateurs que nous vous recommandons de visiter sont: skyDSL, Open Sky, Konnect Home.