David Hayter, le scénariste des années 2000 X Men, ne s’attend pas à être invité à revenir pour le redémarrage du MCU de la propriété, bien qu’il y soit ouvert. X-Men a lancé la franchise mutante de Fox et a contribué à changer le paysage des films de super-héros lors de sa première il y a vingt ans. Depuis lors, les films X-Men de Fox ont souvent fluctué en qualité et ont fourni plus de questions que de réponses en ce qui concerne sa chronologie, mais ils ont quand même réussi à présenter des moments bien-aimés pour le genre des super-héros. Le dernier film X-Men de Fox, The New Mutants, a subi un long chemin vers le grand écran, mais sa sortie est actuellement prévue pour plus tard ce mois-ci.

Au-delà de cela, les X-Men seront enfin introduits dans le MCU. Bien qu’ils fassent partie intégrante des bandes dessinées qui l’ont inspiré, les mutants ont été tenus à l’écart de l’univers partagé en raison du fait que Fox détient les droits. Maintenant que Disney a acheté Fox, rien n’empêche les X-Men d’entrer dans le MCU. Le patron de Marvel, Kevin Feige (qui a commencé à travailler sur X-Men) a confirmé qu’un film X-Men était en préparation pour le MCU, bien que la date exacte à laquelle il arrivera ne soit pas claire.

Hayter, qui a également écrit X2: X-Men United, a récemment parlé à Den of Geek du prochain redémarrage du MCU des mutants. Bien que Hayter ait reconnu qu’il serait prêt à retourner chez les X-Men, il a déclaré qu’il ne prévoyait pas que cela se produise à cause du désir de Feige de faire quelque chose de nouveau. Hayter a expliqué:

«Si j’avais des pensées, je ne pourrais pas le dire, car alors elles ne valent plus rien. Est-ce que je le ferais? Bien sûr, je le ferais. Je ne m’attends pas à ce que cela se produise. J’imagine que si j’étais Kevin Feige, je dirais: « Nous avons besoin de toutes les nouvelles voix, et nous avons besoin de la récolte actuelle de créateurs Marvel pour venir et le faire. » Ils veulent probablement activement se séparer des versions de Bryan Singer pour un certain nombre de raisons. Mais s’ils me le demandent, je l’ai clairement dit à Kevin, je travaillerai sur n’importe quelle propriété Marvel. Je le ferais pour le reste de ma vie. «

Hayter n’est pas le seul ancien créateur des X-Men intéressé à retourner dans la propriété pour le MCU, comme le réalisateur de Dark Phoenix et producteur de longue date de X-Men, Simon Kinberg, a récemment déclaré qu’il aimerait avoir l’occasion de faire une nouvelle version des mutants. Une grande partie des projets de Marvel pour les X-Men ne sont pas clairs, donc à ce stade, tout le monde peut deviner dans quelle direction Feige ira. Cependant, Hayter aurait peut-être fait valoir que Feige souhaitait probablement attirer de nouvelles voix. Le MCU a vu un plus grand changement vers l’invitation de diverses voix dans l’univers, de Taika Waititi (Thor: Ragnarok) à Ryan Coogler (Black Panther). Il y a de fortes chances que Feige choisisse d’introduire de nouvelles créations pour revitaliser cette propriété bien-aimée.

Il semble probable que les X-Men n’obtiendront pas leur propre film MCU avant au moins 2023, car le calendrier de sortie jusqu’en 2022 semble déjà assez complet. Cela signifie que Marvel n’annoncera probablement personne pour son film X-Men pendant un certain temps, ce qui est définitivement décevant pour les fans. Dans le même temps, certains projets à venir ont démontré des liens avec le monde des mutants, comme la série Disney + The Falcon and the Winter Soldier. Peut-être le X-Hommes l’arrivée est plus proche que les fans ne le pensent.

