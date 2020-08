On estime qu’une mauvaise nutrition entraîne une faible productivité des employés pouvant atteindre 20 pour cent

De même, c’est un phénomène bien étudié que l’efficacité du personnel a tendance à diminuer avec le temps de travail

Au Mexique, en raison de la pandémie et du bureau à domicile, la journée de travail a eu tendance à s’étendre de plus de huit heures en moyenne

Un problème commun dans le monde entier est l’environnement de travail toxique. Il n’est pas rare que les employés de grandes marques se plaignent de choses comme les abus sexuels ou en milieu de travail. Au fil des ans, des règles claires ont été établies pour détecter les bureaux nuisibles. Et malheureusement, ni le siège social de la pandémie n’a contribué à éliminer des facteurs tels que le stress.

C’est un défi curieux, car les marques peuvent bénéficier d’avoir des employés satisfaits. Selon Happy, le bonheur du personnel est directement lié à la créativité. Et dans les données Stand Desk, des collaborateurs sains améliorent l’image de toutes les marques. Comment promouvoir un tel espace? Selon Sodexo, il existe quatre conseils clés:

Prendre soin de la santé physique des employés

L’élément le plus fondamental et le plus évident est peut-être d’accorder une attention particulière à la condition de tous les membres du personnel. Chacun des employés a des besoins et des défis différents. Il est essentiel que le service des ressources humaines ne s’occupe pas seulement du bien-être de tous ses collaborateurs par le biais de jours de maladie et d’assurance. La flexibilité est également recommandée.

Ce sera plus important dans le monde post-pandémique. Parce que le COVID-19 est une maladie tellement contagieuse, il est impératif que les employés puissent se sentir libres de ne pas venir au bureau sans crainte de représailles. Et, bien sûr, il n’y a aucune possibilité d’être licencié ou coupé juste pour avoir dû prendre une longue pause médicale obligatoire.

Respecter la journée de travail

Il y a beaucoup d’employés au Mexique qui pensent que pour faire avancer rapidement leur carrière professionnelle, ils doivent donner leur temps. C’est une bonne partie car les mêmes marques non seulement le permettent, mais aussi l’incitent. Il est crucial que cela devienne une norme d’imposer des horaires de travail stricts. De cette manière, la productivité globale pourrait également être augmentée.

Notes connexes

Ce qui précède doit également s’appliquer au bureau à domicile. Certes, de nombreux employés préfèrent le format de travail à distance car il leur permet de s’occuper d’autres tâches à la maison. Mais il est essentiel de ne pas supposer, ni dans les entreprises ni dans le personnel, que les gens devraient travailler toute la journée simplement parce qu’ils sont chez eux. Des règles doivent également être définies ici, peut-être moins strictes.

Offrir des programmes de formation aux employés

Une crainte constante des entreprises est que si des systèmes de formation et de préparation continus sont mis en place pour leurs employés, beaucoup n’en profiteront que pour partir. Certes, la possibilité de ce phénomène ne peut jamais être éliminée. Cependant, ces types de projets contribuent en fait à accroître la fidélité et la loyauté du personnel, s’ils sont bien exécutés.

Il peut même réduire efficacement le taux de démission chez les employés. Les personnes qui souhaitent se préparer rechercheront une formation par elles-mêmes. Et bien souvent, la formation ne s’adapte pas parfaitement aux besoins de la marque, mais à ceux de l’individu pour trouver d’autres opportunités. Avec des projets de préparation, l’entreprise peut façonner ses employés.

Promouvoir des habitudes plus saines

Malheureusement, le rôle des services des ressources humaines s’est limité à quelques tâches élémentaires et même monotones. Lorsque les mises à pied, les démissions et les contrats ne sont pas gérés, nous travaillons avec des communications et des informations pour les employés. Leur autre tâche commune est de gérer les conflits internes et de résoudre les accusations d’abus, de harcèlement ou d’autres malentendus.

Cependant, le service des ressources humaines peut être utilisé pour promouvoir une vie plus saine parmi les employés. Par exemple, recommander une meilleure alimentation ou plus d’activité physique. Il pourrait même être utilisé pour gérer des abonnements préférentiels avec des gymnases et des rendez-vous avec des nutritionnistes. Les possibilités sont vraiment illimitées à ce stade.

