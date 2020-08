Microsoft a enfin révélé deux des aspects que nous nous attendions le plus à connaître Surface Duo: son prix et sa date de sortie. Il l’a fait dans un article sur son blog, même si nous espérons qu’ils feront bientôt une présentation avec toutes les lois de ce qui est l’un des appareils les plus attendus par la communauté.

Selon cette publication, le Surface Duo représente une nouvelle vague de productivité mobile et est destiné à offrir aux utilisateurs une plus grande productivité, en étant capable d’effectuer plusieurs tâches avec toute la puissance des services Microsoft.

L’annonce précise que Le prix du Surface Duo commence à 1399 $ et commencera à être disponible à partir du 10 septembre. Un prix bien plus élevé que prévu et une date de livraison qui est également plus éloignée qu’on ne le pensait. Il porte également le nom de son double écran de 5,6 pouces avec une résolution de 1800 x 1350 p et une densité de 398 dpi, qu’ils appellent Pixelsense Fusion et qui sera rejoint par une charnière à 360 degrés pour former un écran de 8,1 pouces.

Sans aucun doute, une mauvaise surprise de voir comment Microsoft est passé à des prix prohibitifs, où nous avons tendance à ne voir que des terminaux dotés de fonctionnalités telles que la connectivité 5G. On peut supposer que nous ne sommes pas face à un terminal destiné aux masses et il faudra voir que l’entreprise s’est cachée dans sa manche pour justifier ces prix.