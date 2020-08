Après avoir révélé le prix et la date de sortie de Surface Duo, Microsoft a fait une annonce surprenante concernant sa nouvelle entreprise Android.

Le Surface Duo recevra trois ans de mises à jour Android, ce qui correspond à la garantie de Google pour le Pixel mais aussi à la récente décision de Samsung de prendre en charge certains de ses androïdes pendant trois ans.

Peu de fabricants de téléphones Android sont prêts à fournir des mises à jour Android régulières à leurs appareils, ce qui reste l’une des principales faiblesses Android de Google.

Plus tôt cette semaine, Microsoft a révélé le prix et la date de sortie de son premier téléphone Android, le Surface Duo qui a été dévoilé il y a près d’un an. L’appareil est une approche différente du concept de téléphone pliable, car Microsoft utilise deux écrans autonomes connectés par une charnière à 360 degrés pour offrir un smartphone avec un écran global plus grand que les smartphones traditionnels. Le combiné n’est guère parfait, avec la meilleure puce mobile de l’année dernière, mais sans l’attrait des autres androïdes. Il ne prend pas en charge la 5G ni le NFC, et l’appareil photo unique peut ne pas répondre à vos besoins en matière de photographie mobile. C’est également cher, à partir de 1399 $, par rapport aux autres produits phares de 2020. Mais le Surface Duo cible un ensemble spécifique de consommateurs. Les acheteurs qui ont besoin d’Android et de Windows dans leur vie pourraient bénéficier de cet engin particulier, surtout si Microsoft sera en mesure de faire briller Windows sur un appareil Android.

Ce qui rend le Surface Duo intéressant, c’est un détail qui vient d’être mis en lumière, une fonctionnalité que de nombreux fabricants de combinés Android traditionnels ne sont pas disposés à garantir: les mises à jour.

Microsoft a déclaré à The Verge que «Surface Duo sera pris en charge avec le système d’exploitation et les mises à jour de sécurité pendant trois ans». C’est une chose incroyable de faire de la publicité pour une entreprise qui fabrique son tout premier téléphone Android. Et pour une entreprise qui ne contrôle pas le cycle de sortie d’Android.

C’est généralement Google qui révèle des détails sur les mises à jour Android garanties pour ses téléphones Pixel, et non sur les autres fabricants de combinés qui utilisent le système d’exploitation sur leurs téléphones. Et Google n’a jamais été en mesure de rivaliser avec Apple en matière de support logiciel pour les appareils mobiles. L’une des meilleures choses à propos de l’iPhone est qu’il est conçu pour durer plus longtemps que n’importe lequel de ses homologues, à la fois en termes de performances et de mises à jour.

Dans un geste surprenant il y a quelques semaines, Samsung a promis de prendre en charge trois générations de mises à jour Android sur certains téléphones Galaxy, une première pour l’entreprise. La garantie s’applique aux séries S, Note et Z, mais c’était toujours une excellente nouvelle pour les acheteurs.

Samsung n’a pas été à la pointe des mises à jour Android, même après que Google ait facilité l’accès des fournisseurs de téléphones Android aux nouvelles versions plus rapidement et la publication de leurs propres mises à jour plus rapidement. Comme auparavant, les mises à jour Android ne sont pas uniquement entre les mains de Google ou de ses partenaires. Les transporteurs ont également leur mot à dire sur l’ensemble, ce qui peut retarder davantage les sorties.

Le fait que Microsoft soit prêt à emprunter la même voie que Google et Samsung est certainement rafraîchissant et pourrait motiver d’autres à emboîter le pas. Bien entendu, lorsque vous ne vendez qu’un seul téléphone qui cible un créneau particulier d’acheteurs, il est facile de garantir les mises à jour. Mais l’engagement de Microsoft ne doit pas passer inaperçu. Avec trois ans de mises à jour, ce prix de 1399 $ pourrait être plus facile à avaler. La question est de savoir comment un appareil Android alimenté par Snapdragon 855 se comportera sur Android 14 dans trois ans.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.