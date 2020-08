Plus de 166000 Américains seraient morts des suites de la pandémie de coronavirus, mais selon le New York Times, le nombre de morts est en réalité beaucoup plus élevé.

Les estimations du CDC montrent qu’il y a eu plus de 200 000 «décès supplémentaires» aux États-Unis depuis le 15 mars, et ces décès supplémentaires sont signalés là où le virus se propage.

Seuls trois États n’ont pas signalé de décès supplémentaires cette année: l’Alaska, Hawaï et la Virginie occidentale.

Selon le Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, 166.148 Américains sont morts du COVID-19. C’est un nombre incroyablement élevé et effrayant, et nous sommes maintenant bien au-dessus du tiers du chemin du nombre total de morts civils et militaires américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, ces chiffres rapportés ne représentent que les décès qui ont été officiellement confirmés. Les données suggèrent que le nombre de décès dus aux coronavirus est probablement beaucoup plus élevé.

Après avoir analysé les estimations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le New York Times a constaté que plus de 200 000 personnes de plus que d’habitude en Amérique sont décédées depuis mars. Le nombre de «décès en excès», comme les CDC les appelle, a grimpé en flèche dans le nord-est en avril et mai, et n’a cessé d’augmenter dans le sud et l’ouest depuis juin, montrant que la hausse est directement liée à la pandémie.

«Compter les décès prend du temps et de nombreux États ont des semaines ou des mois de retard dans leurs rapports. Les estimations du C.D.C. sont ajustés en fonction du décalage des données sur la mortalité les années précédentes », explique le Times. Même avec cet ajustement, il est possible qu’il y ait une sous-estimation du nombre total de morts si l’augmentation de la mortalité entraîne un retard plus important des États que par le passé ou si les États ont modifié leurs systèmes de notification. «

Il ne faisait aucun doute que le décompte officiel sous-estimait le nombre de vies perdues à cause du nouveau coronavirus, mais le degré auquel les décès ont apparemment été sous-estimés est stupéfiant. Du 15 mars au 1er août, il y a eu 211 500 décès supplémentaires aux États-Unis. Toutes ces personnes ne sont pas mortes après avoir attrapé le virus, mais ce nombre est probablement beaucoup plus proche du véritable bilan de cette pandémie mortelle.

L’aspect le plus effrayant de toute la pièce est de voir les pics de décès excessifs dans le Sud et l’Ouest. Nous nous souvenons tous des gros titres de New York au printemps, lorsque des centaines de décès étaient signalés chaque jour, mais des États comme le Nevada, la Géorgie, la Caroline du Nord et le Mississippi rapportent des chiffres records au cours des deux dernières semaines, alors que le nombre de cas a augmenté. les régions plus tôt cet été entraînent la mort.

Les cas confirmés de coronavirus sont en baisse depuis fin juillet, mais le virus a frappé les États-Unis plus durement que tout autre pays. Selon le Times, 47 des 50 États américains ont signalé des taux de mortalité supérieurs à la normale depuis que la pandémie a atteint nos côtes. Seuls l’Alaska, Hawaï et la Virginie occidentale ont été épargnés.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.