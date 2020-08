À chaque itération de la série Galaxy Note, Samsung nous propose un appareil qui nous permet de mieux travailler en utilisant nos appareils mobiles. Le Galaxy Note20 I 20 Ultra 5G porte cela à un tout autre niveau, vous permettant de gérer l’ensemble de votre bureau depuis votre poche. Mais le Galaxy Note 20 | 20 L’Ultra 5G n’est pas qu’une question de travail. Il est également adapté au divertissement et au jeu.

La machine de productivité

Le travail a traditionnellement été effectué sur un PC – un ordinateur personnel. Mais qu’est-ce qu’un PC? Est-il défini par la quantité de travail qu’il vous permet d’effectuer? Ou est-ce la vitesse à laquelle vous pouvez travailler? C’est peut-être une combinaison des deux – quelque chose que nous mesurons comme productivité. Si vous définissez votre PC comme l’un de ceux-ci, le Galaxy Note 20 | 20 Ultra 5G sont tout cela – avec l’avantage de se glisser dans votre poche.

Le S Pen a toujours été au cœur de la série Note. Il définit les appareils Galaxy Note et est le seul smartphone qui exploite l’appareil à chaque nouvelle itération pour porter les niveaux de productivité à de nouveaux sommets.

Avec le Galaxy Note 20 | 20 Ultra 5G, Samsung a réduit la latence du S Pen à des niveaux ultra-bas, ce qui lui donne un temps de réponse beaucoup plus rapide. Il est à peu près aussi bon qu’un stylo traditionnel mais avec des fonctionnalités presque magiques. Vous pouvez désormais effectuer des gestes aériens sur toute l’interface utilisateur, ce qui vous permet de naviguer dans le téléphone sans le toucher.

L’application Samsung Notes peut également redresser automatiquement votre écriture et les textes peuvent être convertis en PowerPoint, PDF ou Microsoft Word. Avec une mise à jour à venir, vous pouvez même synchroniser vos notes avec Microsoft Outlook et OneNote. Et avec le lien vers Windows de Microsoft, vous pouvez travailler sur des écrans plus grands comme un moniteur d’ordinateur. Cette expérience PC transparente vous permet d’ouvrir des applications mobiles sur votre bureau ainsi que de glisser-déposer des fichiers.

(Crédit d’image: Samsung)

Votre prochain centre de divertissement

Le nouveau Galaxy Note 20 | 20 L’Ultra 5G n’est pas seulement conçu pour être un outil de productivité. Ils sont dotés de suffisamment de technologies pour être également des téléphones de jeu haut de gamme et cela commence par un écran pas comme les autres. Le Galaxy Note 20 Ultra est doté de l’écran Dynamic AMOLED 2X Infinity-O, qui est l’écran le plus grand et le plus lumineux de Samsung sur un téléphone.

Avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 240 Hz, les jeux du Galaxy Note20 Ultra réagissent aussi vite que vos réflexes. Le mode Game Booster optimise la déjà grande batterie de 4500 mAh afin que vous puissiez profiter de l’action toute la journée sans être interrompu lors de sessions de jeu intenses. Un processeur puissant, beaucoup de RAM et la technologie 5G permettent à toutes vos applications et jeux de fonctionner dans des états optimisés.

Si vous préférez les films aux jeux, le Galaxy Note20 n’est pas seulement un appareil fantastique pour regarder tous vos films et vidéos préférés, mais aussi un excellent appareil pour créer des vidéos de qualité cinéma. Vous pouvez capturer des vidéos avec une qualité 8K exceptionnelle et faire l’expérience d’un tournage super dynamique avec le contrôle de la vitesse du zoom et choisir entre un rapport d’aspect 16: 9 ou 21: 9 pour améliorer la sensation cinématographique.

Mais qu’en est-il des moments où vous voulez travailler et jouer en même temps? Samsung a amélioré la fonctionnalité DeX pour fonctionner sans fil avec les téléviseurs intelligents qui prennent en charge la duplication d’écran comme deuxième écran, afin que vous puissiez profiter de ce film sur votre grand écran tout en répondant à un e-mail ou en écrivant une note – le tout alimenté par votre téléphone.

(Crédit d’image: Samsung)

Soyez le premier à être noté

Obtenez votre Galaxy Note20 dans des couleurs époustouflantes telles que Mystic Bronze, Green ou Grey ou le Galaxy Note20 Ultra en Mystic Bronze, White ou Black. Vous pouvez maintenant obtenir ce puissant smartphone sur Samsung.com

Soyez le premier à posséder le Galaxy Note20, le Powerphone.

(Crédit d’image: Samsung)