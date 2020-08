Les prix de la PS5 et de la Xbox Series X n’ont pas été révélés, car Sony et Microsoft semblent attendre que l’autre société agisse.

Un initié qui a fourni des rumeurs de jeu dans le passé dit que la Xbox Series X a un avantage matériel sur la PS5, en particulier en ce qui concerne les jeux multi-plateformes.

La même personne a déclaré que Microsoft était prêt à tarifer la série X plus bas que Sony car il pouvait se permettre les pertes afin d’ajouter plus d’utilisateurs à sa plate-forme.

Sony et Microsoft sont en train de jouer les derniers coups dans leurs jeux de marketing chat et souris avant le lancement des consoles de nouvelle génération cette saison des fêtes. Nous savons presque tout ce qu’il y a à savoir sur la PS5 et la Xbox Series X, à l’exception de ce que nous voulons le plus savoir. Nous n’avons aucun détail de disponibilité pour l’un ou l’autre modèle, sauf pour cette période de lancement générique «vacances 2020». Aucune des deux sociétés n’a révélé les prix ou les détails de précommande pour leurs plates-formes de jeu de nouvelle génération, et on ne sait pas quand les prix de la PlayStation 5 et de la série X seront annoncés. Certaines rumeurs prétendent que Microsoft cherche à réduire Sony et à vendre les séries X et S à un prix inférieur à ce que Sony facturera pour le modèle régulier et la PS5 Digital Edition. Un nouveau rapport nous dit pratiquement la même chose. La Série X sera moins chère que la PS5 car Microsoft le veut. En outre, la nouvelle Xbox offrira de meilleures performances que la PS5, a déclaré le même leaker.

Insider Dusk Golem a publié sur ResetEra (via WCCFTech) que la PS5 n’est pas en mesure de maintenir les mêmes performances en ce qui concerne les jeux multi-plateformes. Les deux consoles ont essentiellement le même matériel, la Xbox ayant un léger avantage en termes de puissance globale. Le SSD de la PS5 est deux fois plus rapide que celui de la série X.

Au cours de plusieurs articles, le fuyant a révélé qu’il avait entendu de sources familières avec le développement des deux plates-formes que la série X avait un avantage sur la PS5 (c’est nous qui soulignons):

Je ne vais pas trop en dire, mais à partir de certains murmures que j’ai entendus, je dirai simplement que je soupçonne que ce sujet va vieillir «de manière intéressante» lorsque quelques détails supplémentaires sur les deux plates-formes seront révélés. Je veux dire cela de plusieurs manières, mais pour donner une idée la plus large, je dirai simplement que la Xbox Series X est de loin plus puissante que la PS5 si nous parlons juste de puissance brute, les jeux multi-plateformes fonctionneront mieux là-bas, c’est une chose à laquelle les gens vont devoir se préparer. Ajoutez à cela Microsoft est prêt à réduire Sony en matière de prix. Ils peuvent plus facilement faire un sacrifice et récupérer des bénéfices de Game Pass que les ventes de consoles que Sony ne peut en tirer comparativement.

Il a déclaré que la PS5 est plus facile à développer en ce qui concerne les jeux qui devraient fonctionner à la fois sur consoles et sur PC, et cela pourrait être un avantage pour Microsoft:

La PS5 est plus facile à développer pour l’ensemble et Sony a derrière elle des studios très talentueux qui tireront le meilleur parti de la PS5, sur laquelle je n’ai aucun doute non plus, mais ce sujet concerne la concurrence de Microsoft, donc ce sur quoi je me concentre. Mais en ce qui concerne les jeux multiplateformes, ils finiront par être beaucoup mieux performants sur Xbox X. La Xbox X aura l’avantage technologique sur la PS5, et ce sera plus que marginalable.

Le fuyant a déclaré qu’il avait été en contact avec un petit groupe de développeurs expérimentés sur les deux appareils, et a déclaré que les spécifications de la PS5 «deviennent un peu bizarres pour les jeux multi-plateformes:»

J’étais absent pour faire des trucs jusqu’à récemment, mais juste quelques amis de l’industrie travaillant sur des jeux pour les deux plates-formes et quelques autres initiés que je connais. Plus d’une source. L’essentiel de ce que j’ai entendu est la PS5 est vraiment bon de travailler sur des jeux qui lui sont exclusifs, mais dans la pratique, le les spécifications deviennent un peu bizarres pour les jeux multi-plateformes. Si l’utilisation multi-plat des systèmes SSD de PS5 aide un peu, mais pas au maximum, et j’ai entendu des amis dev parler un peu de la lutte que PS5 a pour les jeux 1080p exécutant encore 60 ips, alors que Xbox X ne le fait pas ont le même problème et peuvent pousser au-dessus même dans la plupart des cas. Bien sûr, il s’agit d’une petite sélection de personnes à qui j’ai parlé, il y a plus à dire, mais j’entends quelque chose qui va rendre cette génération un peu intéressante, c’est que la PS5 et la Xbox X se concentrent sur d’autres domaines vont faire de multi- jeux de plate-forme « intéressants » cette génération, au point que nous en voyons peut-être moins et beaucoup plus de jeux arriver sur une plate-forme ou une autre (plus PC), car il est en fait un peu difficile de rendre un jeu optimal pour les deux plates-formes en raison de où ils sont un peu différemment concentrés.

Il a précisé plus tard qu’il faisait principalement référence à Resident Evil Village, un jeu qui avait du mal à atteindre 60 images par seconde en mode Full HD sur PS5.

D’accord, alors je suppose que je vais juste dire clair ici… Je parle de Resident Evil Village. La terrible performance du jeu lors de l’événement de révélation de la PS5 avec la terrible fréquence d’images présente dans la bande-annonce était un peu le statut actuel du jeu sur PS5 il y a quelques mois. Le fait est qu’apparemment, le jeu fonctionne parfaitement sur Xbox X, ils ont eu du mal à stabiliser la fréquence d’images sur PS5 (ce qui, comme Sony avait pour règle d’enregistrer le jeu d’événement PS5 sur PS5, a conduit à l’image étrange qui apparaît dans cette bande-annonce). Mais il fonctionne dans le moteur RE, et ils vont faire plus d’optimisations pour profiter du jeu là-bas.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que le fuyant ait des informations précises sous la main, Dusk Golem est connu pour ses précédentes rumeurs sur CAPCOM et Silent Hill. Vous pouvez consulter le fil complet de ResetEra sur ce lien.

