Le prix de l’iPhone 12 5G ne sera pas aussi cher que ses téléphones phares Android lancés jusqu’à présent cette année, rapporte un initié bien connu.

Apple cherche supposément à réduire les coûts de fabrication partout où il le peut, car le modem et les antennes 5G coûteront entre 75 et 135 dollars par appareil, selon la technologie 5G.

Ming-Chi Kuo a déclaré dans une note aux investisseurs que la batterie de l’iPhone 12 permettra de réaliser les économies les plus importantes, car Apple passe à une conception plus simple.

Les téléphones Android sont de plus en plus chers depuis qu’Apple a franchi pour la première fois la barre des 1000 dollars avec l’iPhone X il y a trois ans. Dans le même temps, Apple a lancé des iPhones moins chers et moins chers, et l’iPhone 11 à 699 $ s’est avéré être un énorme succès, tout comme ses prédécesseurs. L’aube de 2020 nous a apporté les premiers produits phares Android de l’année, Samsung offrant une surprise. Le Galaxy S20 le moins cher commence à 999 $. Avance rapide jusqu’à la mi-août, et le Galaxy Note 20 est tout aussi cher tout en offrant encore plus de compromis. Le «problème» avec ces nouveaux produits phares Android est qu’ils prennent tous en charge la 5G, et les composants 5G sont chers. La puce Snapdragon 865, le modem 5G et les antennes 5G contribuent au prix exorbitant de ces combinés. Même le OnePlus 8 Pro n’est pas le tueur phare abordable que l’entreprise fabriquait auparavant. Les pièces 5G sont si chères que même Google aurait fait un choix sans précédent pour le Pixel 5; le téléphone ne sera pas livré avec la meilleure puce mobile Qualcomm sous le capot pour réduire les coûts.

Cela nous amène à la série iPhone 12 d’Apple, tous les téléphones prenant en charge la connectivité 5G. Apple a également un problème de coût des composants, qui se résout différemment des autres, selon plusieurs fuites. Mais les téléphones d’Apple fonctionneront tous sur la même puce puissante, ils ne feront aucun compromis sur la qualité de construction et ils ne commenceront pas à 999 $.

La puce de la série A est le plus grand avantage d’Apple par rapport à Android, et Apple ne l’abandonnera pas. L’iPhone SE en est le meilleur exemple. Il s’agit d’un appareil de type iPhone 8 doté du même processeur que les téléphones iPhone 11. Les modèles d’iPhone 12 recevront tous la puce A14 5 nm et offriront les mêmes performances haut de gamme et imbattables.

Tous les combinés seront probablement en verre et en métal. Apple n’opterait jamais pour le plastique, comme Samsung vient de le faire.

Année du coronavirus ou non, Apple a appris une chose ou deux de ses trois générations d’iPhone qui ont commencé avec l’iPhone X. L’iPhone XR et l’iPhone 11 se sont avérés être les meilleurs nouveaux téléphones pour la plupart des gens. Vous obtenez une valeur énorme pour ce prix de 699 $ de l’iPhone 11, la caméra arrière du Pro étant le seul véritable avantage par rapport au modèle régulier. Les pros bénéficient également de meilleures options de stockage et de résistance à l’eau, ainsi que de meilleurs écrans et d’une meilleure batterie (en particulier sur le Pro Max).

Ajoutez à tout cela la crise sanitaire et économique, et vous savez qu’Apple ne peut pas se permettre de trop jouer avec le prix d’entrée de l’iPhone 12.

La société doit encore ajouter le support 5G à tous les modèles, et l’analyste Ming-Chi Kuo vient de nous donner un aperçu de ce que représentent ces coûts supplémentaires. La version Sub-6GHz de la 5G coûtera à Apple entre 75 et 85 dollars supplémentaires en pièces, tandis que la technologie à ondes millimétriques est encore plus chère, entre 125 et 135 dollars.

L’analyste a déclaré dans une note aux investisseurs vue par MacRumors qu’Apple avait trouvé un moyen de réduire les coûts ailleurs. La carte de batterie permettra à Apple de réaliser les économies les plus importantes, dit Kup. Apple passe à un design plus simple et plus petit avec moins de couches. La batterie de l’iPhone 12 sera 40% à 50% moins chère à fabriquer que l’iPhone 11, grâce à une carte de batterie hybride dure et souple. À l’avenir, Apple utilisera une conception de carte souple qui réduira les prix de 30 à 40% par rapport à la batterie de l’iPhone 12.

Cela pourrait être un petit détail dans les grands projets, et les coupures de carte de batterie à elles seules pourraient ne pas aider Apple à compenser l’argent supplémentaire qu’elle paie pour les modems et les antennes 5G. Contrairement aux fabricants de téléphones Android, Apple conçoit déjà sa propre puce, ce qui l’aidera davantage à réduire ses coûts.

N’oublions pas non plus que l’iPhone 12 devrait être la première génération d’iPhone à être livrée sans chargeur ni EarPods gratuits dans la boîte. Cela devrait encore aider Apple à réduire ses coûts, tout en aidant Apple à donner le ton à une future génération d’iPhones sans port.

Apple lancera l’iPhone 12 à un moment donné à la mi-octobre, a récemment déclaré un responsable de la fuite, les modèles moins chers étant censés arriver en magasin une semaine plus tard. L’expédition de l’iPhone 12 Pro aux acheteurs peut prendre quelques semaines de plus.

