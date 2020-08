Apple a confirmé les rumeurs de retard de la date de sortie de l’iPhone 12 il y a quelques semaines, en annonçant que les nouveaux combinés seraient lancés quelques semaines plus tard que le délai habituel de fin septembre.

Un fuyant qui a offert de nombreuses prédictions précises sur les mouvements d’Apple a récemment partagé le calendrier provisoire de lancement de l’iPhone 12 sur Twitter.

Jon Prosser dit que l’événement de lancement de l’iPhone aura lieu à la mi-octobre, l’iPhone 12 étant censé être lancé une semaine plus tard.

Les modèles iPhone 12 Pro pourraient subir de nouveaux retards, car ils devraient être livrés à un moment donné en novembre.

Le retard de lancement de l’iPhone 12 n’est plus une rumeur, c’est un fait. Apple l’a confirmé lors de son dernier appel sur les résultats il y a quelques semaines, affirmant que les nouveaux iPhones arriveraient quelques semaines plus tard que la date de lancement habituelle de fin septembre à laquelle nous sommes habitués. Tout cela à cause de la nouvelle crise sanitaire du coronavirus, qui a tout impacté sur la vie normale telle que nous la connaissons. C’est la première fois qu’Apple confirme des rumeurs selon lesquelles un modèle d’iPhone subirait des retards de lancement importants. Apple a dû retarder deux versions d’iPhone pendant deux ans consécutifs en raison de problèmes d’approvisionnement, mais cette nouvelle a été livrée lors de l’événement de presse habituel sur iPhone en septembre. L’iPhone X avait une date de lancement début novembre 2017, car les fournisseurs Apple avaient du mal à fabriquer des composants Face ID. Un an plus tard, l’iPhone XR a été reporté à octobre à la suite de problèmes d’approvisionnement d’affichage. Ces rumeurs n’ont jamais été confirmées.

Cette année, tous les iPhone 12 connaîtront des retards, ce qui explique probablement pourquoi Apple a eu envie de divulguer l’affaire. Lors de l’appel aux résultats, la société n’a donné aucune indication pour le trimestre de septembre en raison de la pandémie. Ces ventes d’iPhone de fin septembre contribuent généralement à la rentabilité d’Apple pour la période. Apple ne révélerait jamais la date de sortie de l’iPhone 12 avant l’annonce, mais un fuyant connu pour ses scoops Apple précis cette année a toutes ces informations.

YouTuber devenu le plus faible Jon Prosser a réussi à faire cette année ce que d’autres du secteur des «fuites technologiques» ont généralement échoué. D’autres fuites offriraient des délais pour les lancements de nouveaux produits Apple, mais Prosser a fourni les dates réelles de certains des mouvements récents d’Apple, y compris les dates de lancement et les prix. Le lancement de l’iPhone SE en est le meilleur exemple. Comme d’autres fuyards, il s’est trompé en cours de route, mais son bilan est toujours incroyable.

Prosser a également fourni de nombreux détails sur les modèles, les spécifications et les prix supposés de l’iPhone 12 il y a quelques mois, et il est maintenant de retour avec les détails du lancement de la série iPhone 12.

w / c = semaine commençant (pour le contexte) Avec la sortie échelonnée de l’iPhone 12 et l’incertitude des dates finales pour les modèles Pro, il est possible que les dates glissent / changent Je vous ferai savoir si quelque chose change! Mais pour l’instant, ce sont les informations dans le système 😏 – Jon Prosser (@jon_prosser) 12 août 2020

Selon lui, le nouvel iPad et Apple Watch Series 6 seront dévoilés via un communiqué de presse début septembre, l’événement iPhone 12 étant censé avoir lieu au cours de la semaine 42 de l’année, qui commence le 12 octobre. Apple tient ses keynotes sur l’iPhone un mardi ou un mercredi, respectivement le 13 ou le 14 octobre.

Les précommandes d’iPhone 12 commenceraient au cours de la même semaine, et c’est généralement un vendredi, ce qui signifie que le 16 octobre pourrait être la date de précommande pour les versions de l’iPhone 12.

L’expédition suivrait une semaine plus tard dans la semaine 43 qui commence le 19 octobre. Apple expédie généralement de nouveaux iPhones le vendredi, ce qui fait du 23 octobre la date de lancement provisoire des modèles d’iPhone 12 moins chers.

L’iPhone 12 Pros sera reporté à novembre, note le même tweet, bien que Prosser n’ait aucune estimation pour les iPhones les plus chers.

Le perdant a noté dans un deuxième tweet que les dates sont toujours sujettes à changement, étant donné «la sortie échelonnée de l’iPhone 12 et l’incertitude des dates finales pour les modèles Pro». Bien sûr, comme pour toute fuite, rien n’est confirmé tant que l’entreprise ne le confirme pas. Mais si les sources de Prosser sont exactes, nous devrons peut-être attendre la mi-octobre pour obtenir les nouvelles officielles de l’iPhone 12.

