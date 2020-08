Message d’opinion de

Robert Triggs

Comme pour tout nouveau téléphone Samsung premium, l’arrivée des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra conduit inévitablement à parler des variantes américaines vs mondiales, ainsi que de leurs différences. Bien sûr, la différence la plus controversée est le débat Snapdragon vs Exynos, ou pour être plus précis dans ce cas: les capacités du Snapdragon 865 Plus par rapport à l’Exynos 990. Samsung aime éviter les comparaisons entre ses variantes de combinés, et de plus en plus avec raison .

Le débat fait rage depuis des générations de modèles Galaxy, mais a culminé au début de 2020 lorsque les références pour l’Exynos 990 par rapport au Snapdragon 865 sont apparues. Je ne répéterai pas cela ici, mais l’essentiel est que l’Exynos 990 était non seulement plus lent, en particulier pour les jeux, mais s’est également avéré moins économe en énergie dans les scénarios exigeants en termes de processeur.

Malheureusement, pour les acheteurs occidentaux – en dehors des États-Unis – l’introduction du 865 Plus, encore plus puissant, élargit encore davantage l’écart entre les deux configurations régionales de Samsung.

Le modèle Plus amélioré offre une augmentation d’environ 7% par rapport au 865 lors de nos tests sur l’Asus ROG Phone 3. Pendant ce temps, le modèle Exynos reste inchangé, laissant le Galaxy Note 20 mondial dans le même support décevant que le Galaxy S20. Ce n’est pas un excellent argument de vente pour ce qui est censé être le cheval de bataille mobile ultime de Samsung.

Un Samsung Galaxy est-il vraiment un Galaxy si la version mondiale fonctionne nettement moins bien?

Ce ne sont pas seulement les réflexions d’un passionné de SoC. Nos lecteurs sont également assez divisés sur la question. Environ les deux tiers des répondants au sondage ont noté que l’inclusion de l’Exynos 990 aurait ou pourrait influencer négativement leur décision d’achat Note 20.

Normalement, chez Android Authority, nous ne frapperions pas un téléphone pour offrir des performances adéquates. Après tout, nous sommes de grands fans de nombreux combinés les plus abordables d’aujourd’hui. De plus, l’Exynos 990 n’est pas lent en termes réels, uniquement en comparaison. Cependant, je pense qu’il y a une exception à faire lorsque le téléphone est commercialisé comme le meilleur que l’entreprise puisse offrir et que les mêmes prix premium sont facturés pour deux produits de plus en plus différents.

Nous testerons complètement les deux appareils Galaxy Note 20 une fois que nous aurons les deux modèles en interne afin d’obtenir une différence de performance plus définitive entre les deux. Cependant, il est clair dès le départ que le Snapdragon Note 20 et l’Exynos Note 20 n’offrent pas aux consommateurs la même expérience en termes de performances ou d’autonomie de la batterie. Cela donne aux clients et aux fans de Samsung un motif légitime de plainte. Comment Samsung a-t-il fini par prendre du retard avec le programme Exynos?

Samsung a mal jugé le SoC mobile moderne

L’un des plus gros problèmes de l’Exynos 990 est son noyau puissant, gourmand en énergie et franchement pas aussi bien équilibré que Mongoose M5. Samsung a en fait une conception de processeur M6, mais l’équipe de conception s’est dissoute depuis et nous ne le verrons peut-être jamais. Ce qui pourrait être pour le mieux.

Mis à part les critiques de conception fondamentales, la vision tunnel dans la recherche de performances de niveau Apple semble s’être installée au cours des dernières années. Cela semble avoir amené Samsung à négliger le rôle de plus en plus important de l’informatique hétérogène dans la course aux armements des SoC mobiles. Alors que la haute performance est un bonus, les SoC phares sont passés à un traitement efficace pour un large éventail de charges de travail.

Malheureusement, Samsung ne peut pas vraiment aider la lenteur des performances de son GPU Mali. Du moins pas sans dépenser beaucoup plus d’argent dans le domaine du silicium. L’accord graphique de la société avec AMD pourrait se concrétiser en 2021, offrant potentiellement à la société une solution haut de gamme plus compétitive. Nous devrons simplement attendre et voir.

La poursuite de Samsung pour des performances de processeur de plus en plus insignifiantes le place derrière dans la course aux armements de l’IA et de l’appareil photo.

Sur le papier, l’Exynos 990 coche en fait quelques cases. Il dispose d’un double NPU pour le traitement AI, l’enregistrement vidéo 8K, ainsi que l’encodage x265 et VP9. Cependant, ce n’est pas tout à fait le package complet qu’il semble d’abord être. Pour commencer, contrairement à Qualcomm et Huawei, le NPU de Samsung n’est pas exposé aux API de réseau neuronal dont les tiers ont besoin pour exploiter le matériel, selon des références fournies par Anandtech. Ainsi, seules les applications de Samsung peuvent utiliser ce matériel supplémentaire, ce qui ne peut être dit à propos de la variante Snapdragon.

Nous n’entendons pas non plus parler d’avancées majeures en matière de traitement d’image (FAI) de Samsung, un composant clé pour les téléphones avec appareil photo haut de gamme. Le fournisseur de services Internet Kirin 990 de Huawei est doté du matériel de réduction du bruit BM3D, tandis que le Snapdragon 865 de Qualcomm a intégré pour la première fois des optimisations de vision par ordinateur directement dans son FAI. Même Google a conçu son propre Visual Core pour améliorer l’IA et le traitement d’image. Nous n’entendons tout simplement pas parler de telles améliorations de la part de l’équipe de conception de Samsung, ce qui suggère qu’ils ne font pas les mêmes progrès en matière d’informatique inefficace.

Samsung hésite à parler des détails les plus fins de l’Exynos 990 pour le moment – sans doute en raison des inévitables comparaisons Snapdragon. Nous ne pouvons donc pas être certains de la compétitivité de toutes ses capacités. L’image de l’extérieur est que Samsung a concentré ses opérations internes sur l’angle de performance du processeur de plus en plus insignifiant, peut-être au détriment de la course aux armements de plus en plus importante de l’IA et des FAI.

Pourquoi Samsung continue-t-il d’utiliser Exynos?

Il est maintenant assez clair qu’Exynos est de plus en plus inférieur aux puces Snapdragon, mais pas par une marge massive dans l’utilisation quotidienne. Alors, pourquoi Samsung continue-t-il de le proposer au lieu d’adopter en masse le SoC Snapdragon?

Bien sûr, je ne peux que spéculer, mais la raison la plus probable est que Samsung – aveuglément? – croit en son propre produit. Il a beaucoup investi dans le développement interne et ne veut pas perdre tout ce travail quand il ne perd que par des marges raisonnablement faibles. Les marges bénéficiaires ont probablement une influence encore plus grande. Le Qualcomm Snapdragon 865 et ses composants 5G associés ne sont pas bon marché.

Pendant ce temps, Samsung dispose d’un SoC interne utilisable qu’il peut produire à des marges très compétitives en utilisant ses propres usines de fabrication. Samsung Semiconductor prendrait également un coup de marteau financier si chaque téléphone Galaxy S et Note passait aux Snapdragons produits par TSMC.

Au final, Samsung a besoin d’Exynos comme tampon contre ses rivaux TSMC et Qualcomm. Quelque chose dont l’industrie a certainement besoin aussi. Cependant, les consommateurs se retrouvent avec des choix difficiles à faire lorsque Samsung prend du retard. Heureusement, il semble que des changements majeurs se profilent à l’horizon.

Un nouveau look Exynos est à l’horizon

Depuis la dissolution de l’équipe de conception de processeurs de Samsung en octobre 2020, l’Exynos 990 est probablement le dernier SoC à intégrer ses cœurs de processeur Mongoose personnalisés. C’est probablement le bon choix étant donné que les processeurs ARM disponibles dans le commerce sont déjà très bons. Maintenant, nous savons également qu’un puissant Arm Cortex-X1 est en route pour 2021, ce qui pourrait donner à Samsung les performances de pointe qu’il a recherchées, sans les maux de tête internes.

Combinées à un GPU – espérons-le – plus puissant basé sur l’architecture RDNA d’AMD, les futures conceptions Exynos de Samsung pourraient doubler sur l’IA, le FAI, la 5G et d’autres aspects du silicium de plus en plus importants. Le résultat devrait être des puces compétitives avec moins de plaintes évidentes. Au moins en théorie.

Prendre du retard pourrait augmenter la pression pour diviser la gamme de produits Galaxy.

Si cela ne fonctionne pas et que les futurs chipsets Exynos continuent de prendre du retard en termes de performances et d’efficacité énergétique, les plaintes des clients ne feront que s’aggraver. La pression pour finalement diviser la marque de ses variantes Exynos et Snapdragon pourrait atteindre un point de rupture, conduisant à des choix très difficiles pour les départements marketing et produits de Samsung.

Espérons que le prochain changement de direction de Samsung lui permettra d’éviter ce scénario. Le temps nous dira si Exynos et la gamme Samsung Galaxy peuvent récupérer de leur dernière ferraille avec Snapdragon. En attendant, les acheteurs mondiaux de Samsung Galaxy devront endurer au moins une génération Exynos plus douteuse avec la série Note 20.

