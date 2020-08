Maven, la société de médias basée à Seattle qui publie Sports Illustrated, est poursuivie par Meredith Corp., l’ancienne propriétaire du magazine de longue date.

Alex Weprin, du Hollywood Reporter, a d’abord repéré le procès, qui accuse Maven de frais impayés liés au rachat de SI par la société.

Maven a été lancé en 2017 et a fait la une des journaux à l’échelle nationale après avoir acheté les droits de publication de SI l’année dernière. La société de licences Authentic Brands Group, qui a racheté SI en mai 2019 à Meredith, a vendu les droits de publication papier et numérique du magazine à Maven.

Maintenant, Meredith demande environ 1,1 million de dollars plus les intérêts de Maven pour défaut de paiement par un «accord d’externalisation» et un «accord de services de transition», selon la plainte.

Dans une déclaration partagée avec ., Maven accuse Meredith d’avoir surestimé le trafic du site Web et les abonnés à l’impression, et de déformer les revenus récurrents.

«La plainte de Meredith ne raconte pas toute l’histoire», indique le communiqué. «En effet, il y a quelques semaines, Maven a informé Meredith que Maven pensait que Meredith avait matériellement déformé les données financières, d’audience et d’abonnement, lors du transfert de l’activité Sports Illustrated à Maven, entraînant au moins 10 millions de dollars de coûts que Maven n’aurait jamais autrement acceptés ou engagés. . »

Maven a eu une course tumultueuse en tant qu’éditeur de SI. Les licenciements au vénérable magazine sportif en octobre ont suscité les critiques des employés et des syndicats; l’entreprise a procédé à une autre série de suppressions d’emplois en mars. Maven était également à l’honneur plus tôt cette année après le licenciement du journaliste de football de longue date Grant Wahl après avoir critiqué sa gestion des suppressions d’emplois et des réductions de salaire au milieu de la crise COVID-19.

Société cotée en bourse, Maven a une coalition de plus de 300 marques, dont History, Maxim, Yoga Journal, SKI Magazine et bien d’autres. Il a acheté la société de médias financiers TheStreet en 2019. Maven a été lancé en 2017 et est dirigé par James Heckman, le fondateur de Rivals.com et ancien dirigeant de Yahoo.

Maven a levé 20 millions de dollars en octobre. Il a décroché un prêt de 5,7 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du programme de protection des chèques de paie.

Voir la plainte complète ci-dessous.