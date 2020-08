Une maquette technique du véhicule d’atterrissage d’équipage conçu par Blue Origin et ses partenaires se dresse à l’intérieur du bâtiment 9 du Johnson Space Center de la NASA au Texas. (Photo d’origine bleue)

Une équipe de premier plan de l’industrie spatiale dirigée par le PDG d’Amazon Jeff Bezos, l’entreprise spatiale Blue Origin, a assemblé une maquette de son atterrisseur lunaire proposé là où il fera le plus de bien, dans une zone d’entraînement du Johnson Space Center de la NASA.

Le module d’ingénierie à grande échelle présente l’élément de descente Blue Moon de Blue Origin, que Bezos a dévoilé l’année dernière; ainsi que l’élément d’ascension conçu par Lockheed Martin. Il mesure plus de 10 mètres de haut dans l’installation de maquette de véhicules spatiaux du Johnson Space Center, aux côtés de maquettes de la navette spatiale, des modules de la station spatiale et des capsules spatiales de nouvelle génération.

Les membres de l’équipe de l’industrie – de Blue Origin et Lockheed Martin ainsi que Northrop Grumman et Draper – collaboreront avec les ingénieurs et les astronautes de la NASA pour tester la convivialité de l’atterrisseur et apporter les modifications nécessaires en vue des atterrissages lunaires en équipage qui pourraient commencer dès 2024. Les ajustements pourraient aborder des détails tels que la taille des hachures, l’emplacement des fenêtres et la disposition des commandes.

«Tester cette maquette d’ingénierie pour l’interaction des équipages est une étape vers la concrétisation de cette mission historique», a déclaré Brent Sherwood, vice-président des programmes de développement avancés de Blue Origin, dans un communiqué de presse. «L’apprentissage que nous tirons des maquettes à grande échelle ne peut se faire d’aucune autre manière. Bénéficier de l’expertise et des commentaires de la NASA à ce stade précoce nous permet de développer un système commercial sûr qui répond aux besoins de l’agence. «

Le consortium dirigé par Blue Origin, également connu sous le nom d’équipe nationale, est l’une des trois équipes financées par la NASA pour développer des concepts d’atterrisseur lunaire pour les missions lunaires avec équipage. La pile d’atterrisseurs est conçue pour être lancée par la fusée New Glenn de Blue Origin ou la fusée Vulcan de United Launch Alliance, Northrop Grumman fournissant un véhicule de transfert pour mettre l’atterrisseur en orbite lunaire. Draper développe le système de guidage, de navigation et de contrôle du module de descente.

Le projet s’appuie sur des décennies d’expérience dans la construction de systèmes spatiaux, y compris le travail de Lockheed Martin sur la capsule spatiale profonde Orion de la NASA, le travail de Northrop Grumman sur le vaisseau spatial cargo Cygnus et l’héritage de Draper remontant au programme Apollo Moon.

«Chaque partenaire apporte son propre héritage exceptionnel à l’équipe nationale», a déclaré Kirk Shireman, vice-président des campagnes lunaires chez Lockheed Martin Space. «Celles-ci incluent le développement, l’intégration et l’exploitation d’engins spatiaux, de systèmes de lancement et d’atterrisseurs planétaires à dimension humaine. Ensemble, nous formons une excellente équipe pour envoyer nos prochains astronautes sur la Lune en 2024. »

La NASA a octroyé à l’équipe nationale 579 millions de dollars pour la première phase de développement. SpaceX a reçu 135 millions de dollars pour le travail sur sa super-fusée Starship, et une équipe dirigée par Dynetics, basée en Alabama, a reçu 253 millions de dollars.

Blue Origin a déclaré que la maquette resterait au Johnson Space Center jusqu’au début de 2021 pour une série de tests et de simulations. L’année prochaine, la NASA devrait sélectionner une ou deux équipes pour passer à la prochaine étape de développement avec un financement supplémentaire.