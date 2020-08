Si vous avez besoin d’un smartphone pour aider les membres âgés de votre famille ou vos amis proches à se connecter à notre monde de plus en plus technologique, le meilleur téléphone pour personnes âgées vous aidera à le faire.

Un smartphone ou un téléphone multifonction est un outil vraiment utile pour créer une communauté, augmenter la communication et partager des moments numériques, en particulier dans un monde qui apprend rapidement les avantages de la connectivité technologique. Mais tout le monde ne peut pas facilement comprendre les fonctionnalités flashy, de sorte que le meilleur téléphone pour la plupart des gens n’est pas toujours le meilleur téléphone pour une personne âgée.

Il peut être difficile de savoir quel téléphone acheter un senior, et le bon choix dépend de son confort avec la technologie (et du vôtre, car vous finirez probablement par le configurer pour lui) Bien qu’il n’y ait pas de bonne réponse, il y a un quelques options que vous devriez vérifier, et nous vous présenterons toutes vos options.

Heureusement, il existe un large éventail de téléphones qui répondent aux besoins des personnes âgées qui peuvent être parfaits pour la plupart des grands-parents, mais si la personne âgée pour laquelle vous achetez un téléphone est particulièrement férue de technologie, certains des meilleurs téléphones du moment pourraient en fait soyez bon pour eux. Sinon, une gamme de fonctionnalités, de téléphones à clapet ou de téléphones intelligents est disponible.

Les écrans larges et simples sont un choix judicieux pour toute personne âgée, car presque personne n’a les yeux qui deviennent plus nets avec le temps. Cependant, les besoins peuvent varier d’ici. Là où la santé est le principal intérêt, certains des meilleurs téléphones pour personnes âgées seront dotés de fonctions d’intervention d’urgence à une touche. Lorsque la chute du téléphone peut être un problème, la durabilité ou une variété de coques de téléphone disponibles est d’une importance cruciale. Aucun téléphone n’est livré avec tout, du moins pas encore.

Quelle que soit la situation, nous avons les meilleurs choix de téléphone pour les personnes âgées aujourd’hui, et nous expliquerons clairement quels sont les avantages de chacun.

Téléphones destinés aux seniors:

Jitterbug Flip

Grands boutons et écran clairs

Bouton d’urgence

Haut-parleur fort

Cher pour un téléphone à clapet

Seulement nous

Le Jitterbug Flip est un téléphone à clapet de base avec des fonctionnalités conçues pour convenir parfaitement aux personnes âgées. Il ne dispose d’aucune des fonctionnalités de smartphone qu’un senior plus averti en technologie pourrait souhaiter, mais il possède une interface large et facile à lire, une navigation simple et un haut-parleur. Le résultat est un téléphone simple à utiliser pour tout le monde. Il n’ya donc pas de courbe d’apprentissage abrupte pour les personnes âgées qui ne sont pas habituées aux téléphones portables.

Quelques fonctionnalités supplémentaires sont spécialement conçues pour les personnes âgées. Le Jitterbug Flip dispose d’une cote M4 / T4 pour la compatibilité des aides auditives. Il dispose également d’un bouton 5 étoiles pour que les personnes âgées puissent obtenir rapidement de l’aide en cas d’urgence.

Voir le Jitterbug Flip ici

Jitterbug Smart

Interface smartphone simple

Application d’intervention d’urgence

Smartphone abordable

Durabilité incertaine

Seulement nous

Si certains aspects du Jitterbug Flip sonnaient bien, mais que davantage de fonctionnalités de smartphone sont attrayantes, le Jitterbug Smart combine un design axé sur les seniors avec des fonctionnalités de smartphone. Mieux encore, il offre tout cela à un prix raisonnable.

Le Jitterbug Smart possède toutes les fonctionnalités typiques du téléphone, ainsi que les SMS, les e-mails et l’accès Internet, ainsi que des caméras arrière et frontales. L’écran tactile de 5,5 pouces permet une navigation typique sur smartphone, mais Jitterbug a utilisé des menus simples pour une navigation facile. Comme le Jitterbug Flip, ce modèle est compatible avec les aides auditives, ce qui lui vaut une note M4 / T4. Et, il prend en charge les interventions d’urgence 5Star via une application pré-installée.

Voir le Jitterbug Smart ici

GrandPad

Grand écran et interface utilisateur

Interface simplifiée

La famille peut gérer à distance

Uniquement sur Consumer Cellular

Peut-être trop simple pour certains

Comme son nom l’indique, le GrandPad est un smartphone / tablette qui offre aux seniors des moyens simples de rester connectés. Il ne nécessite pas autant de familiarité avec les fonctionnalités des tablettes et des smartphones que les appareils Android et iOS classiques. Il bascule sur un écran Full HD de 8 pouces avec de grands boutons de menu faciles à lire pour une navigation simple, et il se connecte via 4G LTE sur un réseau cellulaire grand public ou via Wi-Fi. Il peut également se recharger sans fil sur sa station d’accueil, vous n’aurez donc pas à vous soucier de garder la trace avec des fils et des prises d’alimentation capricieux.

Les proches peuvent configurer et gérer le GrandPad pour leurs proches, en remplissant la liste de contacts avec leur adresse e-mail et leurs numéros de téléphone. Une considération majeure ici est que cela peut aider à détecter les attaques de phishing potentielles ou les appelants de spam, car ils ne devraient pas pouvoir atteindre le GrandPad.

Le GrandPad permettra aux aînés de rester en contact par courriel ainsi que par appels vocaux et vidéo. Il prend également en charge un flux de médias sociaux, afin que les personnes âgées puissent voir ce que les membres de leur famille partagent sans avoir besoin d’avoir leurs propres comptes.

Voir le GrandPad ici

Téléphones pour personnes âgées technophiles:

(Crédit d’image: Future)

iPhone SE 2020

Conception légère

Pas cher pour iPhone

Bonne vie de la batterie

Pas de prise casque

Pour les seniors férus de technologie, l’iPhone SE (2020) pourrait être un excellent choix, car c’est un iPhone conçu pour les personnes qui n’ont pas besoin de toutes les fonctionnalités haut de gamme des derniers smartphones Apple.

L’iPhone SE de deuxième génération a des spécifications similaires à celles de l’iPhone 8 dans de nombreux domaines, mais avec quelques ajustements pour le mettre à jour avec les tendances de 2020. Sa qualité d’écran, son appareil photo et son design semblent désormais obsolètes, mais à moins que la personne âgée pour laquelle vous achetez un téléphone ne soit au courant des dernières technologies, cela ne les dérangera pas.

Les personnes âgées avec un iPhone peuvent également bénéficier de la transition presque transparente entre un iPhone et un iPad chaque fois qu’elles souhaitent un écran encore plus grand. Pour les seniors qui achètent ce smartphone, un étui iPhone SE 2020 est conseillé, pour apporter une protection supplémentaire au téléphone et offrir des avantages utiles comme un endroit pour ranger les cartes.

Voir l’iPhone SE 2020 ici

(Crédit d’image: TechRadar)

iPhone XR

Conception vibrante

Pas trop cher

Utilise Face ID

Devrait avoir un étui

Si vous voulez un iPhone plus récent pour la personne âgée pour laquelle vous achetez un combiné, l’iPhone XR est un excellent choix, car il est légèrement plus moderne que l’iPhone 8 Plus. C’était l’appareil abordable de sa série, et Apple l’utilise maintenant pour combler le fossé entre l’iPhone 8 et les téléphones plus récents en termes de prix.

L’iPhone XR a un écran relativement grand de 6,1 pouces, peut être mis à niveau vers le dernier système d’exploitation iOS (et sera éligible pour des mises à jour dans les années à venir) et une caméra arrière décente de 12 MP. Il existe également de nombreux étuis pour iPhone XR pour protéger le combiné.

En plus de cela, de nombreuses options colorées pour iPhone XR sont disponibles – ce n’est pas aussi terne que les autres smartphones, et que vous souhaitiez un appareil rouge, jaune, corail ou bleu vibrant, ou le noir ou blanc plus commun, il y a beaucoup de choix .

Voir l’iPhone XR ici

Samsung Galaxy S10e (Crédit d’image: Future)

Samsung Galaxy S10e

Écran de bonne taille

Entièrement en vedette

Performance réactive

Peut-être un peu cher

Une charge impuissante pourrait être inutile

Un système d’exploitation facile à visualiser peut être idéal pour les personnes âgées, et l’interface utilisateur unique de Samsung permet une visualisation très facile. Le Samsung Galaxy S10e est l’itération économique de sa gamme phare S10, il est donc décemment abordable, mais il y a encore des fonctionnalités utiles ici.

L’écran de 5,8 pouces est assez grand pour rendre la visualisation facile mais suffisamment petit pour être utilisé d’une seule main, il s’intègre donc dans cet endroit idéal. Le capteur d’empreintes digitales latéral est également beaucoup plus facile que les versions à l’écran pour la plupart des personnes âgées, il y a une prise casque 3,5 mm ici pour les écouteurs filaires et une batterie qui devrait passer une journée assez facilement. Ces caractéristiques conviendraient toutes assez bien à un senior.

Le téléphone est également assez réactif, avec un processeur Snapdragon 855 haut de gamme (enfin, il était haut de gamme lorsque le téléphone est sorti), de sorte que vous n’obtiendrez pas des textes confus vous demandant fréquemment pourquoi le smartphone met si longtemps à faire les choses .

Voir le Samsung Galaxy S10e ici

(Crédit d’image: Future)

Huawei P Smart (2019)

‘Mode simple’ pour une utilisation facile

Prix ​​abordable

Un peu vieux maintenant

Du grand côté

Le Huawei P Smart (2019) peut sembler un ajout intriguant à une liste des meilleurs smartphones pour les seniors, car il est un peu vieux à ce stade, mais écoutez-nous – nous avons quelques bonnes raisons pour son placement.

Premièrement, il est extrêmement abordable, vous ne vous ruinerez donc pas en l’achetant. Il manque également pas mal de fonctionnalités dont une personne âgée n’aurait pas besoin en premier lieu, vous ne perdez donc pas en optant pour un appareil abordable. Le plus important, cependant, les téléphones Huawei ont un « mode simple » qui rend les icônes et le texte beaucoup plus gros, parfait pour une personne âgée avec une vue moins que parfaite.

Donc, si vous voulez un téléphone Android décent pour une personne âgée sans vous ruiner, tout en lui offrant une excellente expérience, cela pourrait être le téléphone parfait.

Voir le Huawei P Smart (2019) ici

(Crédit d’image: Future)

Moto G8 Power Lite

Les meilleures offres du jour sur Motorola Moto G8 Power Lite

PPG Diamant 5 gal. # HDGG48 …

PPG Diamant 5 gal. # HDGY48 …

Moto G8 Power Lite (64 Go, 4 Go) …

Motorola Moto G8 Power Lite …

Batterie longue durée

Prix ​​très bas

Faible traitement

Deux caméras arrière redondantes

Les téléphones de la série G ou E de Motorola peuvent être parfaits pour les personnes âgées, car ils ont des prix bas mais des constructions robustes et des batteries de longue durée, et c’est certainement le cas du Moto G8 Power Lite.

Ce téléphone a une batterie qui vous durera environ deux jours, ainsi qu’un grand écran pour voir les choses et un corps qui survivra à quelques gouttes (bien qu’il n’y ait aucun mal à utiliser l’étui fourni dans la boîte).

Bien que le Moto G8 Power Lite n’ait pas un excellent processeur ou des appareils photo incroyables, cela ne le dérangera probablement pas. Le téléphone est idéal pour les personnes qui n’ont pas besoin de spécifications haut de gamme, en particulier avec ce prix bas.

Voir le Moto G8 Power Lite ici

Téléphones simples pour les seniors:

Nokia 3310 3G

Conception simple et robuste

Batterie longue durée

Disponibilité variable

Cher pour un téléphone multifonction

Certaines personnes âgées peuvent ne pas vouloir toute la technologie sophistiquée d’un smartphone, et les téléphones de marque senior comme le JitterBug peuvent aller trop loin pour être faciles à utiliser. Découvrez le nouveau Nokia 3310. C’est un téléphone multifonction simple et facile à utiliser avec toutes les fonctionnalités de base nécessaires pour rester en contact avec votre famille et vos amis, et une batterie longue durée pour maintenir la connexion.

Le Nokia 3310 prend en charge les appels, les SMS et même un peu de médias sociaux. Une caméra de base peut également aider les personnes âgées à partager avec leur famille et leurs amis. De plus, il s’agit d’un petit téléphone durable, donc une chute occasionnelle ne devrait pas être un problème majeur. En plus de tout cela, il est abordable.

Voir le Nokia 3310 3G ici

Voir le Nokia 3310 ici

Alcatel GO FLIP

Connectivité 4G LTE

Prise casque

Abordable

Petit écran

Aucune résistance à l’eau

Amérique du Nord uniquement

L’Alcatel GO FLIP est un autre téléphone simple doté de quelques mises à niveau modernes. Bien qu’il ressemble et fonctionne comme un téléphone à clapet à l’ancienne, il dispose d’une connectivité 4G LTE (bien qu’il ne soit disponible qu’en Amérique du Nord) pour une navigation rapide sur le Web et l’envoi de courriels. Cette connectivité 4G permet également au GO FLIP d’offrir aux seniors une meilleure qualité d’appel grâce à la voix sur LTE.

Il dispose d’un appareil photo pour partager des photos et des vidéos 720p. Il peut être chargé avec de la musique et connecté à un casque via une prise jack 3,5 mm. Pour les malentendants, il a une cote M4 / T4 pour la compatibilité des aides auditives.

Voir l’Alacatel GO FLIP ici

