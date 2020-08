Les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley ont révélé qu’ils s’étaient un peu amusés en attendant d’être pris en charge après avoir éclaboussé dans l’océan.

Le couple a apparemment passé des coups de fil à l’aide du téléphone satellite qu’ils avaient à bord du Crew Dragon.

Ils ont appelé le directeur de vol ainsi que la femme de Behnken.

Les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley ont marqué l’histoire en embarquant à bord du premier vol en équipage vers la Station spatiale internationale à bord du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX. Ils sont revenus à l’histoire lorsqu’ils ont éclaboussé au large de la Floride il y a quelques jours à peine. Mais alors que le monde célébrait leur retour en toute sécurité, les astronautes flottant dans l’océan ont décidé de s’amuser un peu en attendant d’être secourus.

Les astronautes ont eu accès à un téléphone satellite pendant qu’ils traînaient dans la capsule alors qu’elle reposait dans l’océan. N’ayant rien d’autre pour les occuper, ils ont apparemment décidé de passer quelques appels.

Hurley a révélé lors d’une interview après la récupération que lui et son collègue astronaute avaient passé plusieurs appels depuis l’océan et qu’ils avaient apprécié. «Il y a cinq heures, nous étions à bord d’un vaisseau spatial, en train de nous balancer, de faire des farces appels téléphoniques par satellite à quiconque nous pourrions joindre», a déclaré Hurley. «Ce qui était plutôt amusant, au fait.»

Le duo a appelé le directeur de vol de la mission, qui était sans aucun doute soulagé que le couple soit revenu sur Terre en toute sécurité. « J’ai reçu l’un de ces appels sur la console du directeur de vol », a tweeté Anthony Vareha, « Cela a commencé par une ligne d’ouverture comme » Salut, c’est Doug et Bob et nous sommes dans l’océan. « Je pense que ma réponse a été » Ouais, Je peux voir ça.’ »

Les farceurs d’astronautes ont même appelé l’épouse de Bob Behnken, Megan McArthur, qui est également astronaute de la NASA. Dans une tournure hilarante, l’appel téléphonique par satellite est resté presque sans réponse car il a été signalé comme spam sur le téléphone de McArthur. « Sur mon téléphone, il était indiqué » Risque de spam « », a-t-elle tweeté. «Content d’avoir répondu quand même!»

Maintenant que les astronautes sont de retour en sécurité et que le Crew Dragon a fait ses preuves, pour ainsi dire, la NASA aura l’occasion de le certifier entièrement pour une utilisation future. Cela signifie que la NASA peut utiliser le Crew Dragon pour envoyer des astronautes en missions officielles, plutôt que des vols d’essai de démonstration comme cela a été le cas jusqu’à présent.

Auparavant, la NASA avait payé des sièges à bord des fusées russes Soyouz afin de maintenir sa présence sur la Station spatiale internationale. Ce n’était pas une situation idéale pour le programme spatial car il était extrêmement coûteux et s’appuyer sur le programme spatial d’un autre pays signifiait tenir compte de leur calendrier plutôt que d’opérer de manière indépendante. Désormais, la NASA n’a plus à s’inquiéter de telles choses, bien qu’elle puisse commencer à recevoir plus d’appels téléphoniques.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.