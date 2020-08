Whatsapp c’est l’application la plus utilisée ces dernières années, cela va sans dire. Naissance de l’application de marque verte en février de 2009, il a conquis le cœur des utilisateurs grâce à sa rapidité et sa capacité à passer des appels et des appels vidéo. Mais pas seulement cela, car s’il est utilisé de la bonne manière, il conserve des capacités spéciales. Voilà donc tous les secrets que vous ne connaissiez pas.

Whatsapp: les secrets les plus intéressants cachés dans l’application

Beaucoup d’entre nous utilisent maintenant la célèbre application de messagerie pour communiquer avec leur employeur, ami, petit ami ou membre de la famille. En fait, grâce aux nombreux utilitaires, cela peut être utilisé dans de nombreux domaines, même professionnels. Pourtant, très peu sont au courant de certaines utilisations de l’application. Parmi ceux-ci, on trouve:

Les raccourcis pour les chats

Grâce à ceux-ci, il ne sera pas nécessaire d’entrer dans l’application pour supprimer, vider, mettre en sourdine ou exporter un chat. En fait, il vous suffit de faire glisser votre doigt de droite à gauche ou de faire un appui long dessus.

Recherche rapide d’un message spécifique

Très souvent, vous aurez besoin d’un certain message à montrer à un ami pour obtenir plus de confirmations sur une adresse ou pour vérifier un numéro de téléphone. La plupart du temps, cependant, vous aurez ressenti le poids de glisser constamment votre doigt sur le chat pour le trouver. Eh bien, grâce à la recherche automatique, il n’est pas nécessaire. Vous devrez opter pour l’option Rechercher et saisir un mot-clé pour lancer la recherche du message texte.

Consulter le message sans ouvrir l’application

Cette fonction concerne uniquement les propriétaires d’iPhone. Allez simplement à l’écran Aujourd’hui, faites défiler vers le bas et cliquez sur Modifier. Après cela, une liste de nos widgets actifs s’ouvrira. Une fois trouvé, cliquez sur le bouton vert + en face de lui pour pouvoir l’ajouter aux widgets actifs. Pour conclure, appuyez sur Ok en haut à droite.