Dans les articles à la une de cette semaine: Le PDG d’Apple, Tim Cook, témoigne au congrès, plus de détails sur l’iPhone 12, les résultats monstrueux d’Apple au troisième trimestre 2020, et bien plus encore. Continuez à lire pour toutes les plus grandes nouvelles de cette semaine.

Instagram est devenu l’une des dernières applications iOS à être capturée par des pratiques de confidentialité douteuses par iOS 14. L’une des fonctionnalités de confidentialité d’iOS 14 est un nouveau voyant lumineux dans la barre d’état lorsque le microphone ou la caméra est en cours d’utilisation. Selon les utilisateurs qui ont déjà installé iOS 14, le nouvel indicateur reste allumé lorsque l’application Instagram est ouverte, même si la caméra n’est pas utilisée.

Voici ce que dit Instagram dans une déclaration:

«Nous n’accédons à votre appareil photo que lorsque vous nous le demandez, par exemple, lorsque vous passez du flux à l’appareil photo. Nous avons trouvé et corrigeons un bogue dans la version bêta d’iOS 14 qui indique à tort que certaines personnes utilisent la caméra alors qu’elles ne le sont pas », a déclaré le porte-parole. « Nous n’accédons pas à votre caméra dans ces cas, et aucun contenu n’est enregistré. »

Dans d’autres nouvelles cette semaine, l’écran LG UltraFine 5K n’est plus disponible sur l’Apple Store – du moins pour le moment. Après des mois de pénurie, l’écran est désormais répertorié comme «Actuellement indisponible» sur le site Web d’Apple. Reste à savoir si Apple envisage de remettre le LG UltraFine 5K en stock ou si un nouveau modèle pourrait être en route. Pour l’instant, cela signifie qu’aucun moniteur 5K approuvé par Apple n’est disponible pour les utilisateurs de Mac.

Mercredi, le PDG d’Apple, Tim Cook, a témoigné devant le comité judiciaire de la Chambre sur des préoccupations antitrust et un comportement anti-complet potentiel. Le sous-comité antitrust du pouvoir judiciaire de la Chambre enquête sur le marché numérique depuis juin dernier et Cook est apparu aux côtés de Jeff Bezos d’Amazon, Sundar Pichai de Google et Mark Zuckerberg de Facebook.

Cook a été interrogé principalement sur l’App Store d’Apple, y compris des détails sur la réduction de 30% qu’il prend sur toutes les transactions, et comment Apple coexiste en créant ses propres applications tout en offrant une place de marché aux développeurs tiers. Vous pouvez lire tous les détails de cette audition dans notre blog en direct ici.

Enfin, Apple a annoncé jeudi ses résultats du troisième trimestre 2020. La société a annoncé un chiffre d’affaires de 59,7 milliards de dollars et un bénéfice de 11,25 milliards de dollars. Lors de l’appel sur les résultats d’Apple au troisième trimestre 2020, le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a confirmé que l’iPhone 12 sortira «plusieurs semaines» plus tard que l’iPhone 11 l’année dernière. Cela indique une sortie à la mi-octobre au plus tôt. Vous pouvez lire notre couverture complète de la publication des résultats d’Apple ici.

Zac Hall et Michael Potuck de . décompressent les dernières mises à jour de watchOS 7 et Apple Watch dans cette édition spéciale en direct de . Watch Time.

Apple a un système de carte-cadeau unifié, les preuves Face ID Mac s’accumulent, Digitimes soutient les rapports Apple Watch Series 6, les indices d’actualisation du MacBook Air, l’audience antitrust informative d’Apple, les indices de publication de l’iPhone 12 dans les bénéfices d’Aple, et bien plus encore.

FaceID arrive-t-il sur le Mac, à quoi pourrait ressembler une version Swift de async / await et qu’est-ce qui fait de SwiftUI une solution idéale pour le développement de l’interface utilisateur de jeux?

Dans cet épisode du podcast Apple @ Work, Bradley est rejoint par Kevin Kuluvar de LocknCharge pour discuter du stockage des appareils Apple, du maintien des appareils chargés et d’une nouvelle production d’assainissement iPad pour K-12.

