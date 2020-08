Étant un enfant des années 1990, la Dream Team de 1992 est un souvenir fort de mon enfance, et je me souviens très bien d’avoir vu l’équipe américaine dominer absolument le reste du monde.

Si vous avez regardé la dernière danse sur ESPN, vous entendrez beaucoup parler de cette équipe, de «l’entraînement» où Michael a repris la NBA, et bien plus encore. Si vous voulez aller plus loin, vous allez adorer ce podcast.

La vraie histoire de la plus grande équipe de l’histoire de la NBA, la Dream Team de 1992 qui a remporté l’or olympique à Barcelone. Écoutez les joueurs incomparables dans leurs propres mots, notamment Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, Scottie Pippen, Patrick Ewing, Karl Malone, Clyde Drexler et les autres. Le célèbre écrivain sportif et auteur Jack McCallum était là avec les gars et nous apporte les souvenirs passionnants, les histoires personnelles et parfois les anecdotes surprenantes des douze joueurs historiques. En huit épisodes captivants, cette série ramène un moment particulièrement exaltant de l’histoire du basketball.

