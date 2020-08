Les castors qui ont été mystérieusement réintroduits en Angleterre ont maintenant obtenu la protection du gouvernement et un «droit de rester».

Les castors étaient autrefois originaires d’Angleterre, mais ont été chassés jusqu’à l’extinction il y a des centaines d’années.

Les animaux sont réapparus en 2013, et une nouvelle étude a prouvé qu’ils étaient bons pour l’environnement.

Plus d’une douzaine de familles de castors qui ont élu domicile sur une rivière dans le Devon, en Angleterre, ont obtenu le soutien du gouvernement pour continuer à faire tout ce qu’elles veulent faire. Comme le rapporte la BBC, le gouvernement local a accordé aux familles de castors le «droit de rester», en citant une étude de cinq ans sur les effets des castors sur l’environnement local et d’autres espèces sauvages.

Les castors étaient originaires du Royaume-Uni et ont été trouvés dans toute la région avant que la chasse ne les anéantisse. Ils sont restés éteints pendant un certain temps, mais ont récemment été réintroduits. Une bataille juridique pour savoir si les animaux font plus de mal que de bien a conduit le gouvernement à prendre des mesures.

L’étude de l’impact des castors sur l’environnement environnant a été réalisée par le Devon Wildlife Trust. Pendant cinq ans, les chercheurs ont gardé un œil sur les castors, notant comment ils avaient altéré les rivières qu’ils appelaient chez eux. Il s’avère que les castors sont excellents pour l’environnement – ce n’est peut-être pas une surprise, car les animaux étaient autrefois originaires de la région, pour commencer.

Selon le rapport, la présence des castors a eu de multiples impacts positifs sur la région. Les barrages de castors, qui peuvent être énormes et modifient souvent le débit des rivières, sont en fait une aubaine pour les humains car ils peuvent réduire considérablement les inondations. Plus il y a de barrages de castors sur le chemin d’une rivière qui fait rage, mieux les maisons et les communautés en aval sont en situation d’inondation.

De plus, les castors ont en fait amélioré la qualité de l’eau en grignotant la végétation aquatique. Cela, à son tour, a augmenté la population de poissons, ce qui signifie plus de possibilités de chasse pour d’autres animaux sauvages, comme les loutres.

Ce qui est particulièrement intéressant à ce sujet, c’est que personne ne sait d’où viennent ces castors. Avant leur découverte en 2013, les castors étaient éteints en Angleterre pendant des centaines d’années. On pense qu’ils ont été introduits par des activistes de la faune, mais personne ne s’est attribué le mérite de leur réintroduction.

Après avoir découvert que les castors sauvages étaient de retour, les habitants se sont demandé s’ils devaient ou non être à nouveau anéantis, car cela faisait des centaines d’années que les mammifères étaient là. L’étude du Trust a réussi à influencer suffisamment la perception du gouvernement local sur les castors pour que les animaux bénéficient désormais d’une protection juridique et que les plus de 50 castors qui vivent dans le Devon devraient avoir un avenir très prometteur.

Les castors, quant à eux, n’avaient aucune idée qu’ils risquaient d’être expulsés et n’ont pas été contactés pour commenter.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.