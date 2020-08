Les manifestants défilent vers le siège d’Amazon à Seattle pour soutenir un plan antérieur visant à imposer une nouvelle taxe professionnelle. (Photo de la campagne « Tax Amazon »)

L’Association du centre-ville de Seattle demande au conseil municipal de Seattle de reconsidérer une nouvelle taxe sur les salaires à la suite d’un reportage selon lequel Amazon a interrogé les employés sur les communautés où ils préfèrent travailler ailleurs dans la région.

«Cette nouvelle devrait être profondément préoccupante pour la ville et constitue un autre avertissement précoce des effets néfastes à long terme que la taxe sur l’emploi de Seattle aura sur la reprise, la santé économique future de la ville et les recettes fiscales locales pour financer les services municipaux essentiels». a écrit Jon Scholes, président et chef de la direction de la Downtown Seattle Association, dans une lettre adressée vendredi à la présidente du conseil Lorena Gonzalez et à la membre du conseil Teresa Mosqueda, présidente du budget du conseil municipal.

La membre du conseil municipal de Seattle, Teresa Mosqueda. (Photo via Seattle.gov)

Bloomberg News a rapporté jeudi qu’Amazon avait interrogé les employés sur les villes de la région qu’ils préféreraient en tant que nouvelles «options de travail de bureau», y compris Tacoma et Redmond. Amazon n’a pas commenté publiquement le sondage, mais . a confirmé son existence indépendamment des personnes au sein de l’entreprise.

«Nous vous exhortons respectueusement à reconsidérer votre décision d’imposer cette taxe pendant la plus grave crise économique qui a frappé Seattle en près de 100 ans», a écrit Scholes. «Seattle est toujours confrontée à un chômage à deux chiffres, et les taux d’emploi des travailleurs à faible revenu ont diminué de 47% depuis mars. Plusieurs secteurs, notamment l’hôtellerie et les arts et la culture, restent en grande partie fermés et l’avenir reste incertain. »

Amazon, qui emploie plus de 50000 personnes dans et autour de son siège de Seattle, est en désaccord avec le conseil municipal de Seattle depuis des années en raison de son impact sur la communauté et des efforts de la ville pour imposer de nouvelles taxes aux grandes entreprises. L’année dernière, après une précédente bataille fiscale, la société a annoncé son intention de déplacer son groupe d’exploitation mondial vers Bellevue, Washington.

En juillet, le conseil municipal a approuvé la taxe sur les salaires les plus élevés dans les entreprises de la ville avec des dépenses salariales annuelles de 7 millions de dollars ou plus, générant environ 200 millions de dollars par an pour financer l’aide aux familles touchées par la pandémie COVID-19 et atténuer l’itinérance à Seattle. crise.

Cela fait partie d’un effort de longue date dans la ville pour augmenter le financement du logement abordable et des services aux sans-abri. La crise du logement a été exacerbée par le boom économique régional de la dernière décennie, largement alimenté par le secteur de la technologie.

La proposition JumpStart Seattle, comme on l’appelle, a été introduite par Mosqueda comme une alternative à une taxe sur les salaires plus importante soutenue par ses collègues Tammy Morales et Kshama Sawant.

«Au milieu de cette crise, les grandes entreprises continuent de bien faire», a déclaré Mosqueda lors d’une réunion du conseil municipal en juillet. « Ils paient toujours [six]-figurer les salaires dans certains cas, et dans certains cas, même jusqu’à un demi-million par an. Nous leur demandons, à travers cette proposition JumpStart, de contribuer. »

Les chefs d’entreprise affirment que la taxe prévue complique une situation déjà difficile.

«La pandémie et l’adoption généralisée actuelle du travail à distance ont déjà démontré les conséquences économiques désastreuses de la suppression de dizaines de milliers d’emplois du noyau urbain de Seattle», a écrit Scholes dans sa lettre vendredi.

Si cette taxe reste en vigueur, Amazon n’est que la première des nombreuses entreprises à prendre la décision de déplacer des employés en dehors de Seattle.

«Bien que la législation ait été habilement qualifiée par certains de« taxe Amazon », la vérité est que cette taxe aura un impact sur les entreprises et les organisations dans presque tous les secteurs de l’économie de Seattle. Si cette taxe reste en vigueur, Amazon n’est que la première des nombreuses entreprises à prendre la décision de transférer des employés en dehors de Seattle. »

Nous avons contacté Gonzalez et Mosqueda pour commenter la lettre. Le maire de Seattle, Jenny Durkan, a décidé de ne pas signer le projet de loi après son adoption, reconnaissant qu’il deviendrait toujours loi. Interrogé sur la lettre DSA, le bureau de Durkan s’est référé à une déclaration antérieure sur la question.

«Je reconnais que le projet de loi adopté avec une marge de veto au Conseil, et donc un veto ne changera pas le résultat de cette législation», a déclaré Durkan à l’époque. «Cependant, les taxes en vertu du projet de loi ne seront pas collectées avant 2022, il est donc temps d’essayer de tracer une voie qui créera des impôts progressifs que nous pouvons collecter, garantira des règles du jeu égales au niveau régional et améliorera la capacité de Seattle à échapper à une économie à long terme. dépression. »

Cliquez ici pour consulter le texte intégral de la lettre DSA, dont la dernière version a également été signée par des représentants de l’Associated General Contractors of Washington, de la Building Owners & Managers Association of Seattle and King County, de la Seattle Metropolitan Chamber of Commerce et de l’État section de l’association de promotion immobilière commerciale NAIOP.