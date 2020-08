Au cours des prochaines semaines, les villes des États-Unis verront un certain nombre de cinémas rouvrir, bien qu’avec de nouvelles mesures de sécurité strictes en raison de la pandémie de coronavirus.

C’est une expérience à enjeux élevés, car personne ne sait quel sera l’effet sur la santé publique dans les villes encore sous le choc du coronavirus malgré le nouveau régime de nettoyage et d’autres processus que les théâtres mettront en œuvre.

Jeudi, les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins montrent que plus de 5,5 millions de personnes ont été rendues malades par le coronavirus aux États-Unis et que plus de 173000 Américains sont décédés.

C’était l’une des activités les plus banales du monde. Maintenant, après six mois à vivre avec la pandémie de coronavirus tout autour de nous, il m’est difficile de comprendre le fait que les cinémas ici à Memphis où je vis sont sur le point de commencer à rouvrir vendredi – bien que dans des circonstances très spécifiques.

Ils rouvrent sur une base continue, et l’expérience cinématographique va se sentir très différente pour toutes les raisons évidentes … mais quand même. Nous sommes à des mois d’un vaccin contre le coronavirus. Les gens meurent toujours du COVID-19. Et pourtant, si je le voulais, je pourrais revenir au cinéma pour la première fois depuis le début de cette année à partir de demain pour voir le nouveau thriller Russell Crowe Unhinged.

(Twist de l’intrigue: je ne veux pas, et je me sens mal à l’aise même d’y penser. Du moins pour le moment.)

De plus, ce n’est pas seulement Malco, la chaîne de cinéma régionale qui exploite des cinémas ici où je vis. AMC prévoyait de rouvrir plus de 100 salles de cinéma aux États-Unis jeudi, alors que je tape ces mots. Comme vous pouvez probablement l’imaginer, ce n’est pas une tâche que ces entreprises prennent à la légère, et pour un avant-goût du travail qui est en cours pour préparer la réouverture de ces théâtres, voici ce que la chaîne Malco de Memphis a déclaré faire pour garder retour des cinéphiles en sécurité:

Les systèmes de filtration des unités de climatisation ont été mis à niveau vers les filtres MERV-11, qui, selon Malco, éliminent un pourcentage plus élevé de contaminants dans l’air et suivent les directives du CDC pour les systèmes de filtration et d’épuration de l’air.

Tous les employés et invités doivent porter des masques faciaux en tout temps (sauf lorsqu’ils mangent).

Les employés feront vérifier leur température avant de commencer leur quart de travail.

Les toilettes seront nettoyées et désinfectées toutes les 30 minutes.

Toutes les autres lignes des théâtres eux-mêmes resteront vides.

L’un des sites de la chaîne près de chez moi a profité de cette période de fermeture pendant la pandémie pour se rénover et arracher la moitié de ses 2 500 sièges. La pensée étant que dans cette nouvelle ère, une expérience plus intime, propre et moins encombrée fera partie de ce qui attire les cinéphiles vers le théâtre.

Combien d’entre vous sont prêts à le faire? Atom Tickets a tenté de quantifier une réponse à cette question avec les résultats d’une enquête récemment annoncée – qui fait suite à l’enquête de la société de mai 2020 cherchant une réponse à la même question.

Selon la société, l’enquête publiée le 17 août a reçu plus de 16000 réponses de cinéphiles américains et a révélé ce qui suit: 74% ont déclaré qu’ils étaient prêts à retourner en salles dans un mois et 40% ont déclaré qu’ils étaient prêts à retourner au cinéma. théâtres immédiatement. Dans le même temps, 15% ont déclaré qu’ils attendraient qu’il y ait un vaccin contre le coronavirus avant de retourner dans les salles. Cette enquête a également révélé qu’en termes de mesures de sécurité que le public souhaiterait le plus voir pour se sentir à l’aise pour revenir, les sièges espacés sont en haut de la liste, avec une exigence de masque facial pour tout le monde également en haut de la liste.

« Nous sommes encouragés par cette nouvelle enquête et pensons que c’est un bon signe pour l’industrie du cinéma », a déclaré Matthew Bakal, président et co-fondateur d’Atom Tickets, dans un communiqué de presse à propos de ces résultats. «Nos données ont également montré que le désir de retourner au cinéma est davantage lié à la fréquence à laquelle vous êtes allé au cinéma avant la pandémie plutôt qu’à l’âge ou à la région.»

Il n’y a pas deux façons de le faire, cependant, les théâtres ont une route difficile devant eux. Parce que disons, pour les besoins de l’argumentation – même si les théâtres fonctionnent parfaitement du côté de la sécurité et que personne ne tombe malade à la suite d’une visite au théâtre, il reste la tâche de… en fait, donner aux gens une raison de vouloir retourner. Il faudra encore plusieurs semaines, par exemple, avant que les sorties à succès ne soient diffusées sur grand écran aux États-Unis, comme Tenet de Christopher Nolan, souvent retardé (à venir le 3 septembre aux États-Unis).

Une scène du nouveau thriller très attendu du réalisateur Christopher Nolan Tenet. Source de l’image: YouTube

En attendant, ce sera probablement le genre de chose que vous rencontrez pour le moment, si vous choisissez de vous aventurer au théâtre. Si je voulais visiter le théâtre près de chez moi qui rouvrira demain, j’ai le choix entre quatre films seulement, dont deux dont je n’ai jamais entendu parler. En plus de Crowe’s Unhinged, il y a aussi une projection du 10e anniversaire de Nolan’s Inception, ainsi que deux autres titres – Cut Throat City et Words on Bathroom Walls. Des moments de plaisir.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.