Notre liste des films les plus regardés cette semaine a l’inception épique de Christopher Nolan en haut de la liste.

Le film, mettant en vedette Leonardo DiCaprio, a maintenant 10 ans en juillet, un jalon qui survient alors que le public du monde entier attend la sortie du prochain grand long métrage de Nolan, Tenet.

La pandémie de coronavirus a maintenu les cinémas fermés pendant des mois, les nouveaux films ayant été retardés ou déplacés leur stratégie de sortie vers des services de streaming.

Il est difficile de croire que tant de temps s’est écoulé, mais le chef-d’œuvre du réalisateur Christopher Nolan, Inception, vient d’atteindre la barre des 10 ans – un jalon que Warner Bros. a commémoré avec une nouvelle bande-annonce d’anniversaire avant le retour de Inception en salles. Cet anniversaire, cependant, ne peut expliquer qu’en partie pourquoi ce film (qui met en vedette Leonardo DiCaprio en tant que voleur professionnel qui se faufile dans le subconscient de diverses cibles) est en haut de notre liste des films les plus regardés sur toutes les principales plates-formes vidéo. la semaine.

Si vous me le demandez, cela peut également être attribuable au fait que l’anticipation de la prochaine sortie en salle de Nolan, Tenet, atteint son paroxysme, la vente de billets ayant commencé ces derniers jours au Royaume-Uni avant le déploiement international du film plus tard ce mois. Une telle sortie internationale, bien sûr, exclut une grande partie du public américain puisque les théâtres dans la plupart du pays restent fermés en raison de la pandémie de coronavirus. Alors, les audiences en streaming se contentent-elles pour l’instant de revoir l’une des plus récentes épopées grand écran de Nolan?

Peut-être, selon les dernières données partagées avec . par l’équipe de Reelgood, le service de moteur de recherche en streaming qui nous a donné un résumé de ce que ses millions d’utilisateurs ont le plus mangé pendant la semaine du 6 au 12 août.

Vous pouvez consulter les autres reportages que nous avons réalisés sur la série télévisée sur lesquels le public en streaming est le plus attrayant en ce moment, mais aux fins de cet article, nous allons nous concentrer sur les films. Je sais que j’ai certainement regardé beaucoup plus de films ces jours-ci, plus la pandémie de coronavirus se prolonge et les cinémas restent inaccessibles pour des raisons de sécurité.

Le fait que 2020 ait été une si belle année dans les guerres de streaming en cours signifie au moins que nous avons heureusement eu une abondance de choix de divertissement pour nous tenir occupés à la maison alors qu’une grande partie du monde extérieur reste fermée à cause du virus. En ce qui concerne les meilleurs films de la liste que vous pouvez consulter ci-dessous, la plupart des principales plates-formes de streaming sont représentées – y compris les nouveaux services comme Apple TV + (grâce à Greyhound) et HBO Max (grâce à An American Pickle).

Les 10 meilleurs films que le public en streaming regarde en ce moment, par Reelgood:

Début

Un cornichon américain

Parasite

La vieille garde

Levrette

Joker

La rédemption de Shawshank

Couteaux sortis

Jojo Lapin

Le stand des baisers 2

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.