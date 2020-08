Le restaurant Panera Bread a annoncé que toute personne payant avec sa carte Apple et Apple Pay recevra désormais 3% de cash par jour. C’est la première fois qu’une telle offre est faite par un restaurant.

L’offre est disponible que quelqu’un utilise Apple Pay et Apple Card dans l’application Panera Bread, dans un restaurant ou sur le Web.

«Panera vise à ce que chaque expérience client soit simple, facile et rapide», a déclaré George Hanson, directeur numérique de Panera. «De plus en plus de clients numérisent leurs portefeuilles et optent pour les paiements sans contact dans le cadre de notre nouvelle norme, et Panera veut faire partie de cette solution. En tant que marque engagée dans la valeur, nous sommes ravis d’être le premier restaurant à proposer à nos clients 3 % Cash Daily sur Apple Card lorsqu’ils achètent leurs soupes, salades et sandwichs Panera préférés. «