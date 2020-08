Le matériel PS5 et Xbox Series X n’est plus un mystère. Sony a confirmé les spécifications clés de sa console de nouvelle génération il y a quelques mois, et Microsoft n’a eu aucun scrupule à démêler toutes les clés du SoC Xbox Series X. Cela nous a donné une idée de ce à quoi nous attendre. nouvelle génération, mais malheureusement, il est toujours facile de trouver de fausses interprétations et Erreurs de masse qui ne font aucun bien au consommateur.

Pour mieux comprendre ce que nous pouvons ou ce que nous devrions attendre de la PS5 et de la Xbox Series X, il est nécessaire de mettre en perspective ce que la génération actuelle de consoles a réalisé. Oubliez, pour une fois, le TFLOPS. Cette unité de mesure sert de référence pour estimer la puissance d’une plateforme, mais ce n’est qu’une des nombreuses valeurs dont nous devons tenir compte lorsque nous parlons d’un système conçu pour les jeux, et elle ne définit pas, à elle seule, la capacité réelle du même.

Je l’ai déjà dit à d’autres occasions, et je suis convaincu que nos lecteurs réguliers l’ont clair, mais nous allons lui donner une autre tournure pour ceux qui ne l’ont pas encore assimilé. La vraie puissance d’une console lorsqu’il s’agit de jeux en mouvement Il est déterminé principalement par les touches suivantes:

Processeur– Son IPC, ses fréquences et son nombre de cœurs affectent les performances globales du système et peuvent constituer un goulot d’étranglement qui empêche le GPU de réaliser son plein potentiel.

Mémoire: les consoles utilisent une architecture unifiée, où toute la mémoire disponible est utilisée pour stocker les données système, accessibles par le CPU, et les données du sous-système graphique, auquel le GPU accède. Une quantité limitée de mémoire peut vous obliger à faire des sacrifices importants.

Unité graphique: il est en charge d’effectuer tout le chargement graphique (rendu, texturation, etc.). Cela détermine en grande partie les performances de jeu, mais cela dépend d’autres éléments tels que la mémoire disponible et le processeur.

Unité de stockage: c’est un élément très important qui affecte indirectement les performances du système. Les temps de chargement et les transitions entre les zones et les scénarios en dépendent.

PS4 Pro et Xbox Series X les consoles n’ont jamais été conçues pour offrir un véritable 4K et 60 FPS stables, même pas sur papier. La raison est très simple, les deux consoles montent un processeur AMD Jaguar à huit cœurs, une puce dont l’IPC est au niveau d’un processeur Intel Atom, ce qui signifie que les GPU des deux consoles ont eu un énorme goulot d’étranglement à ce niveau. . Phil Spencer lui-même l’a reconnu à l’époque en parlant de Xbox One X.

Je sais ce que vous pensez, que certains jeux ont pu atteindre de véritables 4K et 60 FPS. Oui, c’est vrai, mais ce sont des cas très spécifiques qui ont nécessité un énorme processus d’optimisation et impliquant certaines limitations, tant en ce qui concerne la simplification des animations que le recours classique du faux «bac à sable», avec des scénarios qui semblent ouverts mais qui sont en réalité linéaires et très limités.

La règle générale pour la génération actuelle est claire: 4K upscalé et 30 FPS, une tendance qui s’est parfois associée à une résolution dynamique et à différents modes de qualité qui permettent à l’utilisateur de choisir entre une plus grande fidélité graphique ou une plus grande fluidité.

PS5 et Xbox Series X s’attaquent au problème du faux 4K

Avec le lancement de la PS4 Pro et de la Xbox One X, un renouvellement intergénérationnel a eu lieu qui n’a fait aucun bien aux utilisateurs, et en fait pourrait même blesser PS5 et Xbox Series X. Beaucoup pensent que la 4K est une réalité depuis l’arrivée de la PS4 Pro et de la Xbox One X, mais comme nous l’avons dit, ce n’est pas vrai.

La résolution 4K native signifie bouger 8 294 000 pixels, mais les consoles actuelles utilisent le redimensionnement dans la plupart des cas. Un jeu redimensionné de 1440p à 2160p (4K), il a un véritable nombre de pixels de 3 686 400 pixels. Comme vous pouvez le voir, il y a une énorme différence. Cette simple comparaison permet de mieux comprendre la réalité de la génération actuelle, et le problème de considérer un redimensionnement comme comparable au 4K natif.

PS5 et Xbox Series X vont devoir faire face à une série de malentendus, de mythes et de confusion qui tournent autour de cette idée de faux 4K et de redimensionnement, mais ils ont aussi la désinformation et le manque de contexte qui sont produits contre eux. lorsque vous proposez des informations qui peuvent trop simpliste, et mélangez des churros avec du mérinos.

Voyons cela avec un exemple. Les techniques de redimensionnement utilisées par PS4 Pro partent du concept de rendu à une résolution de base inférieure pour atteindre une résolution plus élevée couvrant les pixels manquants. Est-ce ainsi que cela fonctionne:

Seuls 50% des pixels totaux d’une scène sont rendus à l’aide d’une grille 2 x 2 et un filtre de reconstruction est appliqué pour ajouter les parties de la scène qui n’ont pas été rendues.

Pour que cette technique soit efficace, l’idéal est de l’appliquer entre les images, car cela nous permet de profiter des données d’image stockées dans la mémoire graphique pour reconstruire la partie de la scène qui n’a pas été traitée.

Le résultat final est un cadre rendu à 50% qui présente une image « similaire » à ce que nous aurions pu obtenir en tirant le rendu natif, mais en utilisant la moitié des pixels.

Ce n’a rien à voir avec la technologie DLSS 2.0Pas même à distance, même si certains insistent pour imposer des comparaisons inutiles. La technologie NVIDIA commence d’une résolution inférieure à une résolution supérieure, mais elle le fait combinant plusieurs images qui ont été analysées par l’intelligence artificielle en temps réel et crée, avec elles, «l’image parfaite». Le résultat est fantastique, à tel point que nous ne parlons plus d’une qualité d’image «similaire», mais dans certains cas, elle surpasse les résultats que nous obtiendrions avec une résolution 4K et un filtrage TAA.

On dit que la PS5 et la Xbox Series X pourraient avoir des techniques de redimensionnement soutenues par l’intelligence artificielle, et en fait ce serait une excellente nouvelle, surtout compte tenu du niveau que NVIDIA a atteint avec la technologie DLSS 2.0, mais il faut se rappeler que Cette technologie est la propriété de NVIDIA, qui nécessite un matériel spécifique (tenseur) pour fonctionner, et que ces consoles utilisent un GPU AMD Radeon, ce qui signifie que nous ne pouvons pas non plus établir de comparaison ni d’assimilation directe.

Nous sommes déjà clairs sur la question de la résolution et du rééchelonnement, c’est donc le bon moment pour entrer dans le problème du contexte. Dire que la PS5 et la Xbox Series X vont pouvoir, ou non, déplacer des jeux en résolution 4K et 60 FPS est une erreur, car Nous ne précisons pas si nous nous référons aux jeux de la génération actuelle ou aux jeux de nouvelle génération.

Par exemple, The Observer: System Redux est un jeu qui part de la base d’un titre de la génération actuelle, puisqu’il est arrivé sur PS4, Xbox One et PC, et ajoute, sur cette base, des améliorations importantes en termes de qualité graphique , et il a même un lancer de rayons. La PS5 et la Xbox Series X pourront déplacer ce jeu avec une qualité graphique étonnante, mais pour la nuance que j’ai mentionnée plus haut: parce que C’est un jeu qui a été conçu pour une génération beaucoup moins puissante.

Si nous parlons de jeux de nouvelle génération, ou de titres beaucoup plus exigeants sur le plan graphique, il est clair que les choses changent complètement, et c’est là que PS5 et Xbox Series X ils commenceront à montrer leurs limites. Rappelez-vous, sans aller plus loin, à quel point les jeux de transition intergénérationnelle fonctionnaient sur PS4 et Xbox One, et comment les choses ont changé une fois la transition terminée.

Un jeu nouvelle génération consommera plus de ressources que celle de la génération actuelleAutrement dit, il faudra un matériel plus complexe, et donc il sera plus compliqué pour PS5 et Xbox Series X de le déplacer en 4K et de maintenir un 60 FPS stable, il n’y en a plus. Il va sans dire que, comme dans la génération actuelle, le recours à des techniques telles que le redimensionnement et la résolution dynamique restera indispensable, notamment à partir de la seconde moitié du cycle de vie des deux consoles.

PS5 et Xbox Series X: au-delà des TFLOP

L’une des valeurs les plus importantes que les deux consoles apporteront est de surmonter le trois goulots d’étranglement majeurs de la génération actuelle. Comme nous l’avons vu dans cet article, nous nous référons à:

Adieu le domaine des 30 FPS, grâce à l’utilisation d’un CPU Zen 2 avec un IPC élevé.

Le manque de mémoire, qui a été un problème majeur en raison des 5 Go unifiés que PS4 et Xbox One ont gratuits.

Le disque dur et les faibles vitesses d’accès, la latence élevée et les faibles vitesses de lecture et d’écriture.

Le changement que ces trois points peuvent apporter dans les jeux de nouvelle génération pourrait être énorme, mais nous devons contrôler nos attentes car, comme je l’ai indiqué ci-dessus, les jeux de nouvelle génération seront également plus exigeants. Dans tous les cas, avec l’arrivée de la nouvelle génération de consoles on peut s’attendre à des jeux avec animations plus soignées, systèmes IA plus sophistiqués (intelligence artificielle), plus de PNJ à l’écran, des mondes plus larges, plus riches et plus détaillés, des temps de chargement réduits et une disparition totale des problèmes d’éclatement associés au chargement des textures.

Comme nous pouvons le voir, la valeur de la PS5 et de la Xbox Series X ira bien au-delà des TFLOP et de l’éternelle discussion sur 4K et 60 FPS. Nous pouvons, à la fin, constater qu’aucune de ces consoles n’est capable de déplacer des jeux de nouvelle génération en 4K natif tout en maintenant ladite fréquence d’images par seconde, en fait, je pense que c’est très probable, mais il n’est pas juste de faire une comparaison directe avec PS4 Pro et Xbox One X car, comme nous l’avons dit, de nombreux autres aspects s’amélioreront, et ils devront déplacer des jeux beaucoup plus complexes.

Je ne veux pas terminer sans faire référence au lancer de rayons sur les GPU Radeon. PS5 et Xbox Series X auront matériel dédié pour accélérer cette technologie. L’implémentation qu’apporte le GPU Xbox Series X est basée sur un brevet qui parie sur un modèle différent de la série NVIDIA RTX 20, puisque les cœurs RT ne sont pas intégrés au niveau SM (ce serait équivalent à une intégration au niveau de CU dans le cas d’un GPU Radeon), mais ils sont implémentés dans les unités de texturation.

J’ai déjà dit à l’époque que, a priori, cette implémentation devrait offrir des performances inférieures (avec le même niveau de qualité et de quantité de rayons sur l’écran) que la solution équivalente de NVIDIA, en fait le message de Microsoft disant que le ray tracing est un complément, une amélioration « peu coûteuse » et non un substitut, joint aux mauvaises performances de Minecraft RTX sur Xbox Series X, cela semble me donner la raison, mais jusqu’à ce que nous voyions les tests de performances définitifs Il n’y a rien de sûr, il faut donc attendre.

Cependant, la PS5 et la Xbox Series X jouent avec un grand avantage par rapport à la PS4 et à la Xbox One, et c’est les deux auront une configuration matérielle beaucoup plus équilibrée. Ceci, associé à différentes techniques d’optimisation de nouvelle génération telles que les shaders à taux variable et les shaders de maillage, et combiné à des techniques de redimensionnement améliorées devrait leur permettre de mieux vieillir que les consoles de la génération actuelle.

Dans l’ensemble, je pense qu’il est temps que vous sortiez de votre tête l’idée de regarder des jeux de nouvelle génération en 4K avec 60 FPS et traçage de rayons actif sur PS5 et Xbox Series X. C’est impossible même sur un PC haut de gamme actuel, et évidemment aussi sur une console à 500 euros.