Cette histoire a été initialement publiée le 17/08/2020

8 h 00 HAP le 17 août 2020 et dernière mise à jour 23/08/2020

9h24 PDT le 23 août 2020.

En seulement deux ans après avoir pris d’assaut l’industrie de la technologie audio, EarFun a développé une solide réputation pour produire des gadgets audio impressionnants à des prix abordables. Cette année, ils ont amélioré leur véritable jeu d’écouteurs sans fil avec leur lauréat du CES 2020 Innovation Award et lauréat du iF Design Award, EarFun Air. Voici ce que vous devez savoir.

Les véritables écouteurs sans fil EarFun Air sont équipés de deux pilotes dynamiques composites à faible distorsion pour un son supérieur, associés à quatre microphones qui offrent une clarté optimale de suppression du bruit pendant les appels. EarFun Air dispose d’une technologie de détection capacitive intra-auriculaire, permettant à la musique en cours de lecture sur votre appareil couplé de se mettre automatiquement en pause lorsque vous retirez un écouteur de votre oreille ou de la reprendre lorsque vous replacez l’écouteur.

Ils prennent également en charge le mode écouteur unique afin que vous puissiez toujours écouter votre musique avec un seul écouteur activé. Enfin, des commandes intuitives vous permettent d’ajuster le volume audio et de manipuler la lecture d’une simple pression, tandis que la prise en charge de l’assistant numérique vous permet de contrôler votre expérience d’écoute uniquement avec votre voix.

Les écouteurs EarFun Air offrent une autonomie de 7 heures sur une seule charge, avec 28 heures d’énergie supplémentaires stockées dans le boîtier de charge, plaçant leur longévité au-dessus du concurrent le plus proche de plus de 11 heures au total. Pour garder le boîtier et les écouteurs au top, l’Air prend en charge à la fois la charge sans fil, ainsi que la charge USB-C rapide qui peut ajouter deux heures de lecture en seulement 10 minutes. EarFun Air a également un indice d’étanchéité IPX7, ce qui en fait le compagnon idéal pour faire de l’exercice ou participer à des activités près de l’eau.

Pour une durée limitée, vous pouvez acheter l’EarFun Air à 27% de réduction sur le PDSF, ce qui ramène le prix à 43,99 $. Rendez-vous simplement sur la page Amazon d’EarFun Air et appuyez sur le coupon «Économisez 10 $ de plus» sous le prix. Ensuite, ajoutez le produit à votre panier et assurez-vous d’utiliser le code promo EARFUN42 à la caisse pour des économies supplémentaires. Alternativement, vous pouvez utiliser le même code pour économiser lorsque vous passez votre commande sur le site officiel d’EarFun, où vous trouverez encore plus de remises d’été sur leur gamme de produits.

Remarque: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les fonctionnalités intéressantes que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

