Une nouvelle étude portant sur les risques potentiels de transmission du coronavirus chez les enfants a révélé que les enfants de moins de 5 ans avaient une charge virale 100 fois plus élevée dans leurs voies respiratoires supérieures que les adultes.

L’étude n’a pas prouvé que les enfants étaient contagieux, mais les scientifiques soupçonnent que les jeunes enfants peuvent être un moteur de l’infection COVID-19.

L’étude a également montré que les enfants plus âgés avaient des charges virales similaires à celles des adultes, avec la même mise en garde. On ne sait pas à quel point les enfants sont contagieux.

Des recherches plus approfondies sur la question pourraient aider les autorités à prendre une décision plus éclairée sur l’ouverture d’écoles à l’automne.

La pandémie du nouveau coronavirus a ruiné l’expérience scolaire des enfants et de leurs parents. Tous les groupes d’âge d’étudiants ont dû étudier à distance via des applications de visioconférence au cours des derniers mois, alors que les autorités étaient aux prises avec la crise sanitaire. La fermeture des écoles peut avoir évité d’autres cas de COVID-19, car les familles et les enseignants se sont isolés pendant les verrouillages obligatoires ou volontaires. L’année scolaire à venir pourrait être également compromise, au moins en partie, et au moins dans certaines régions, étant donné la forte augmentation des cas aux États-Unis. Il y a un débat en cours sur l’ouverture de l’école en toute sécurité, compte tenu du risque d’infection.

Les enfants peuvent être infectés par le nouveau coronavirus. Bien qu’on ne sache pas à quel point ils pourraient être contagieux, il existe toujours un risque qu’ils transmettent la maladie à leurs éducateurs et aux membres de leur famille. Une nouvelle étude indique que les enfants infectés peuvent porter autant de charge de coronavirus dans leur nez et leur gorge que les adultes. La même recherche livre également une conclusion plus inquiétante à propos des enfants de la maternelle, car les scientifiques ont découvert que les enfants de moins de cinq ans peuvent héberger jusqu’à 100 fois plus de virus dans les voies respiratoires supérieures que les adultes. La recherche ne prouve pas que les enfants sont contagieux, malgré la réplication du virus avec une telle facilité dans leur nez et leur gorge.

«La situation scolaire est si compliquée – il y a beaucoup de nuances au-delà de la simple scientifique», ont déclaré le Dr Taylor Heald-Sargent à l’hôpital pour enfants Ann et Robert H. Lurie de Chicago au New York Times. L’expert en maladies infectieuses pédiatriques a dirigé l’étude qui a été publiée dans JAMA Pediatrics plus tôt cette semaine. « Mais une chose à retenir est que nous ne pouvons pas supposer que simplement parce que les enfants ne tombent pas malades ou très malades, ils ne sont pas porteurs du virus. »

L’étude n’a recherché que l’ARN viral à partir d’échantillons prélevés sur des enfants, et non le virus vivant, et n’a pas mesuré si le virus pouvait se répliquer. Cela devrait être la prochaine étape d’une recherche similaire qui pourrait prouver si les enfants peuvent être contagieux.

Le test PCR du coronavirus amplifie le matériel génétique par cycles pour effectuer une lecture. Plus il y a de virus sur l’écouvillon qui a collecté l’écouvillon, moins il faut de cycles pour un diagnostic positif. Heald-Sargent a découvert que les tests des enfants revenaient avec de faibles «seuils de cycle» (CT), ce qui signifie que les échantillons contenaient beaucoup d’ARN viral. Les chercheurs ont ensuite analysé les résultats des tests précédents.

Les chercheurs ont examiné des échantillons prélevés entre le 23 mars et le 28 avril sur des sites de service au volant à Chicago. Au total, ils ont analysé les écouvillons de 145 personnes, dont 46 enfants de moins de 5 ans, 51 enfants âgés de 5 à 17 ans et 48 adultes âgés de 18 à 65 ans. La recherche a exclu les enfants nécessitant un apport en oxygène des résultats, et la plupart des enfants uniquement signalé une fièvre ou une toux.

Les chercheurs voulaient uniquement des patients qui présentaient des symptômes légers à modérés et qui savaient exactement quand les premiers symptômes sont apparus.

Ils ont découvert que les enfants plus âgés et les adultes avaient des valeurs CT similaires, tandis que les enfants de moins de 5 ans avaient des CT inférieurs. «Cela montre clairement que les enfants ont des niveaux de virus similaires et peut-être même plus élevés que les adultes», a déclaré le Dr Heald-Sargent. «Il ne serait pas surprenant qu’ils soient capables de répandre» ou de propager le virus à d’autres. L’hypothèse semble logique, mais l’étude ne prouve pas que les enfants sont contagieux.

Bien que l’étude ne dispose pas des données nécessaires pour prouver que les enfants de maternelle sont contagieux, elle a révélé des résultats similaires à ceux de recherches menées en Allemagne et en France, selon le Times. Une étude allemande a montré que les enfants âgés de 1 à 11 ans avaient une charge virale aussi élevée que les adultes sans présenter de symptômes. La recherche menée en France a indiqué que les enfants asymptomatiques avaient des valeurs CT similaires à celles des enfants, ce qui indique une charge virale similaire dans leur nez et leur gorge.

Toutes ces recherches prouvent que les enfants de tous âges peuvent être infectés par le virus. C’est un problème même s’ils ne seraient pas contagieux. Il est peu probable que tous les enfants qui contractent le COVID-19 ne soient pas contagieux. Et certains des plus jeunes patients sont décédés des complications du COVID-19, même si les enfants ne sont pas susceptibles de connaître un mauvais cas de COVID-19. En plus de cela, il y a aussi le syndrome MIS-C chez les enfants, les complications du COVID-19 observées par des pédiatres dans plusieurs pays chez des patients qui étaient auparavant infectés par le nouveau coronavirus.

Avec tout cela à l’esprit, la science devrait absolument empêcher l’ouverture d’écoles cet automne, s’il s’avère que le risque l’emporte sur les avantages.

«Les jeunes enfants peuvent potentiellement être des facteurs importants de propagation du SRAS-CoV-2 dans la population générale, comme cela a été démontré avec le virus respiratoire syncytial, où les enfants à forte charge virale sont plus susceptibles de transmettre», ont écrit les scientifiques. «Les habitudes comportementales des jeunes enfants et la proximité à l’école et dans les garderies soulèvent des inquiétudes quant à l’amplification du SRAS-CoV-2 dans cette population à mesure que les restrictions de santé publique sont assouplies.» «Outre les implications pour la santé publique, cette population sera importante pour cibler les efforts de vaccination à mesure que les vaccins contre le SRAS-CoV-2 seront disponibles.»

