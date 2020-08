Selon ., des scientifiques américains tentent de fabriquer une souche du nouveau coronavirus qu’ils pourraient utiliser pour infecter intentionnellement des participants à des essais de provocation humains.

Les essais de provocation chez l’homme «sont des essais dans lesquels les participants sont intentionnellement confrontés à un organisme infectieux», selon l’Organisation mondiale de la santé.

Même si des essais de provocation pour les vaccins deviennent nécessaires, cela pourrait prendre plus d’un an pour les mettre en place.

Alors que des dizaines de milliers d’Américains continuent à être testés positifs pour le nouveau coronavirus chaque jour, il est plus clair que jamais que sans vaccin, cette pandémie affectera la façon dont nous vivons nos vies pendant des mois, voire plus. . Par conséquent, les scientifiques du gouvernement américain ont commencé à fabriquer une souche du nouveau coronavirus pour une utilisation dans des essais de provocation humains de vaccins, si cela devenait nécessaire, rapporte ..

Les essais de provocation humains, qui ont été un sujet de discussion brûlant depuis que l’épidémie virale en Chine a commencé à se répandre dans le monde entier, sont des essais dans lesquels des participants en bonne santé sont vaccinés puis injectés avec le coronavirus pour voir s’ils tombent malades ou non. Cela accélère évidemment le processus de manière assez significative, mais si le vaccin est inefficace, les participants devront faire face aux symptômes qu’ils développent après avoir été infectés.

. explique que le travail en cours pour faire des essais de provocation humaine une réalité est encore préliminaire et qu’ils ne remplaceraient pas les essais de vaccins de phase 3 actuellement en cours chez Moderna, Pfizer et d’autres sociétés. . note également que certaines sociétés pharmaceutiques, dont AstraZeneca et Johnson & Johnson, seraient disposées à envisager des essais de provocation pour tester leurs vaccins COVID-19 si cela est justifié.

«Si des études de provocation humaines devaient être nécessaires pour évaluer pleinement les vaccins candidats ou les thérapies contre le SRAS-CoV-2, le NIAID a commencé des enquêtes sur les considérations techniques et éthiques liées à la conduite d’études sur les défis humains», a déclaré l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. dans une déclaration à ..

En règle générale, les essais de provocation ont lieu lorsque la circulation d’un virus a ralenti, car les essais standard dépendent de leurs participants pour entrer en contact avec le virus par inadvertance. Avec plus de 53000 personnes testées positives pour le virus aux États-Unis en moyenne au cours de la semaine dernière, ce n’est pas vraiment une grande préoccupation dans ce pays, mais les préparatifs sont en cours indépendamment de sorte que quand ou si la propagation ralentit, une autre avenue le fera. être disponible.

Pour que ces essais aient lieu, les scientifiques doivent «fabriquer une souche de SRAS-CoV-2 appropriée, rédiger un protocole clinique et identifier les ressources qui seraient nécessaires pour mener de telles études». La Dre Anna Durbin, chercheuse sur les vaccins à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a mené plusieurs essais par provocation dans le passé et affirme que cela pourrait prendre jusqu’à 12 mois pour accomplir tout cela, puis 6 mois supplémentaires pour coordonner les tests. des sites. En d’autres termes, les épreuves par mise en demeure ne seront pas la solution rapide que certains espéraient.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.